https://ria.ru/20210924/putin-1751608649.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 24.09.2021
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:48
2021-09-24T12:48
2021-09-24T12:48
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Оперативное совещания с постоянными членами Совбеза, мы покажем его вступительные слова, если они будут", - сказал Песков, говоря о рабочем графике президента на сегодня.Другие встречи главы государства, по словам Пескова, носят непубличный характер.
https://ria.ru/20210924/samoizolyatsiya-1751604363.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза