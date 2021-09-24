https://ria.ru/20210924/putin-1751608649.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 24.09.2021

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:48

2021-09-24T12:48

2021-09-24T12:48

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Оперативное совещания с постоянными членами Совбеза, мы покажем его вступительные слова, если они будут", - сказал Песков, говоря о рабочем графике президента на сегодня.Другие встречи главы государства, по словам Пескова, носят непубличный характер.

https://ria.ru/20210924/samoizolyatsiya-1751604363.html

россия

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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия