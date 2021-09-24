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В Москве возбудили дело на экс-начальника строительного управления ФСИН
В Москве возбудили дело на экс-начальника строительного управления ФСИН - РИА Новости, 24.09.2021
В Москве возбудили дело на экс-начальника строительного управления ФСИН
Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении бывшего начальника строительного управления ФСИН России в связи с неуведомлением о виде на жительство на Кипре,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:30
2021-09-24T09:30
2021-09-24T09:30
происшествия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении бывшего начальника строительного управления ФСИН России в связи с неуведомлением о виде на жительство на Кипре, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Федерального казенного учреждения "Управление строительства № 101 ФСИН России" Андрея Обрывина... Установлена его причастность к совершению преступления, предусмотренного статьей 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство иностранного государства)", - сказала она.По данным следствия, в марте 2019 года Обрывин, имея недвижимость на Кипре, оформил себе вид на жительство, однако по прибытии в Россию он не уведомил об этом компетентные органы по месту проживания."В ближайшее время следователи приступят к проведению с фигурантом необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается", - добавила Иванова.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, кипр, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
В Москве возбудили дело на экс-начальника строительного управления ФСИН
В Москве возбудили дело на экс-начальника строительного управления ФСИН из-за ВНЖ Кипра