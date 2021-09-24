https://ria.ru/20210924/proisshestvie-1751565027.html

В Москве возбудили дело на экс-начальника строительного управления ФСИН

В Москве возбудили дело на экс-начальника строительного управления ФСИН - РИА Новости, 24.09.2021

В Москве возбудили дело на экс-начальника строительного управления ФСИН

Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении бывшего начальника строительного управления ФСИН России в связи с неуведомлением о виде на жительство на Кипре,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:30

2021-09-24T09:30

2021-09-24T09:30

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кипр

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении бывшего начальника строительного управления ФСИН России в связи с неуведомлением о виде на жительство на Кипре, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Федерального казенного учреждения "Управление строительства № 101 ФСИН России" Андрея Обрывина... Установлена его причастность к совершению преступления, предусмотренного статьей 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство иностранного государства)", - сказала она.По данным следствия, в марте 2019 года Обрывин, имея недвижимость на Кипре, оформил себе вид на жительство, однако по прибытии в Россию он не уведомил об этом компетентные органы по месту проживания."В ближайшее время следователи приступят к проведению с фигурантом необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается", - добавила Иванова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, кипр, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия