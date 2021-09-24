https://ria.ru/20210924/produkt-1751661979.html
Ученые назвали неожиданную пользу шпината
Ученые назвали продукт, способный предотвратить рак толстой кишки
Ученые назвали неожиданную пользу шпината
Шпинат способен защитить от развития рака толстой кишки, заявили сотрудники Техасского медицинского научного центра. Их работа опубликована в журнале Gut... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:28
2021-09-24T16:28
2021-09-24T18:01
сша
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Шпинат способен защитить от развития рака толстой кишки, заявили сотрудники Техасского медицинского научного центра. Их работа опубликована в журнале Gut Microbes.Авторы статьи провели опыты на крысах с генетической предрасположенностью к аденоматозному полипозу. Когда грызуны ели шпинат, в их кишечниках наблюдалась значительная противоопухолевая активность, а жирные кислоты, регулирующие воспаление, приходили к нормальным показателям.По мнению исследователей, это связано с увеличением разнообразия микробиома (совокупности всех микробов в организме) и изменениями в экспрессии генов.Как отметил ведущий автор работы Родерик Дэшвуд, шпинат помогает предотвратить развитие рака, в том числе у людей, которые не имеют к нему предрасположенности. Он посоветовал как можно быстрее включить продукт в рацион."Чем раньше, тем лучше. Не стоит ждать, пока появятся полипы, а только потом приступать к профилактике", — заявил ученый.По данным Всемирной организации здравоохранения, злокачественная опухоль толстой кишки считается одним из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Ежегодно ее диагностируют более чем у 500 тысяч людей.
https://ria.ru/20170326/1490811043.html
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сша, здоровье - общество
16:28 24.09.2021 (обновлено: 18:01 24.09.2021)
Ученые назвали неожиданную пользу шпината
Американские ученые обнаружили, что шпинат способен защитить от рака толстой кишки
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Шпинат способен защитить от развития рака толстой кишки, заявили сотрудники Техасского медицинского научного центра. Их работа опубликована в журнале Gut Microbes
.
Авторы статьи провели опыты на крысах с генетической предрасположенностью к аденоматозному полипозу. Когда грызуны ели шпинат, в их кишечниках наблюдалась значительная противоопухолевая активность, а жирные кислоты, регулирующие воспаление, приходили к нормальным показателям.
По мнению исследователей, это связано с увеличением разнообразия микробиома (совокупности всех микробов в организме) и изменениями в экспрессии генов.
Как отметил ведущий автор работы Родерик Дэшвуд, шпинат помогает предотвратить развитие рака, в том числе у людей, которые не имеют к нему предрасположенности. Он посоветовал как можно быстрее включить продукт в рацион.
"Чем раньше, тем лучше. Не стоит ждать, пока появятся полипы, а только потом приступать к профилактике", — заявил ученый.
По данным Всемирной организации здравоохранения, злокачественная опухоль толстой кишки считается одним из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Ежегодно ее диагностируют более чем у 500 тысяч людей.