https://ria.ru/20210924/produkt-1751661979.html

Ученые назвали неожиданную пользу шпината

Ученые назвали продукт, способный предотвратить рак толстой кишки

Ученые назвали неожиданную пользу шпината

Шпинат способен защитить от развития рака толстой кишки, заявили сотрудники Техасского медицинского научного центра. Их работа опубликована в журнале Gut... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:28

2021-09-24T16:28

2021-09-24T18:01

сша

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Шпинат способен защитить от развития рака толстой кишки, заявили сотрудники Техасского медицинского научного центра. Их работа опубликована в журнале Gut Microbes.Авторы статьи провели опыты на крысах с генетической предрасположенностью к аденоматозному полипозу. Когда грызуны ели шпинат, в их кишечниках наблюдалась значительная противоопухолевая активность, а жирные кислоты, регулирующие воспаление, приходили к нормальным показателям.По мнению исследователей, это связано с увеличением разнообразия микробиома (совокупности всех микробов в организме) и изменениями в экспрессии генов.Как отметил ведущий автор работы Родерик Дэшвуд, шпинат помогает предотвратить развитие рака, в том числе у людей, которые не имеют к нему предрасположенности. Он посоветовал как можно быстрее включить продукт в рацион."Чем раньше, тем лучше. Не стоит ждать, пока появятся полипы, а только потом приступать к профилактике", — заявил ученый.По данным Всемирной организации здравоохранения, злокачественная опухоль толстой кишки считается одним из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Ежегодно ее диагностируют более чем у 500 тысяч людей.

https://ria.ru/20170326/1490811043.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/koronavirus-1751575165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, здоровье - общество