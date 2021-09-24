17:07 24.09.2021 (обновлено: 18:34 24.09.2021)
Прилепин отказался от мандата депутата Госдумы
Сопредседатель "СР — За правду" Прилепин отказался от мандата депутата Госдумы
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСопредседатель партии председатель палаты депутатов партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин принял решение отказаться от своего депутатского мандата, он передаст его кандидату, возглавлявшему Нижегородскую региональную группу партии, заявил РИА Новости пресс-секретарь политика.
"Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу", — рассказал собеседник агентства.
18 сентября, 21:48Прилепин согласился пройти программу "школы губернаторов"
По его словам, Прилепин остается сопредседателем партии и председателем палаты депутатов партии, по расширению работы которой намечены большие планы.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее глава ЦИК России Элла Памфилова. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.
Ранее писатель сказал, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют "школой губернаторов".
После этого он готов стать исполняющим обязанности главы одного из регионов, если такое предложение появится.