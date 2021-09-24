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В здании на территории Военного университета в Москве потушили пожар
В здании на территории Военного университета в Москве потушили пожар - РИА Новости, 24.09.2021
В здании на территории Военного университета в Москве потушили пожар
Пожарные потушили возгорание в здании на территории Военного университета в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T06:02
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происшествия
москва
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россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в здании на территории Военного университета в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России."05.54 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.Ранее департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ сообщал, что на территории Военного университета в Москве горит кровля трехэтажного здания, на месте работают спасатели, пострадавших нет.Как сообщала пресс-служба МЧС России, пожар был локализован в 5.22. Тушение пожара осложняли деревянные перекрытия и пустоты в здании, а также плотное задымление. Возгорание ликвидировали порядка 120 человек и 29 единиц техники.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
06:02 24.09.2021 (обновлено: 09:20 24.09.2021)
 
В здании на территории Военного университета в Москве потушили пожар

МЧС: в здании на территории Военного университета в Москве потушили пожар

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ после тушения пожара в здании общежития Военного университета Минобороны РФ в Москве
Сотрудники МЧС РФ после тушения пожара в здании общежития Военного университета Минобороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в здании на территории Военного университета в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России.
"05.54 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
Ранее департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ сообщал, что на территории Военного университета в Москве горит кровля трехэтажного здания, на месте работают спасатели, пострадавших нет.
Как сообщала пресс-служба МЧС России, пожар был локализован в 5.22. Тушение пожара осложняли деревянные перекрытия и пустоты в здании, а также плотное задымление. Возгорание ликвидировали порядка 120 человек и 29 единиц техники.
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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