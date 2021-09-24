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В здании на территории Военного университета в Москве потушили пожар

В здании на территории Военного университета в Москве потушили пожар - РИА Новости, 24.09.2021

В здании на территории Военного университета в Москве потушили пожар

Пожарные потушили возгорание в здании на территории Военного университета в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T06:02

2021-09-24T06:02

2021-09-24T09:20

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в здании на территории Военного университета в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России."05.54 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.Ранее департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ сообщал, что на территории Военного университета в Москве горит кровля трехэтажного здания, на месте работают спасатели, пострадавших нет.Как сообщала пресс-служба МЧС России, пожар был локализован в 5.22. Тушение пожара осложняли деревянные перекрытия и пустоты в здании, а также плотное задымление. Возгорание ликвидировали порядка 120 человек и 29 единиц техники.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия