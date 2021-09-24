https://ria.ru/20210924/pogoda-1751557814.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 24.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T08:09
2021-09-24T08:09
2021-09-24T08:10
московская область (подмосковье)
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться влиянием очередного североатлантического циклона с запада. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха - плюс 9-11, в Подмосковье - плюс 7-12", - сообщил он.Специалист отметил, что температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной нормы. Ветер будет дуть юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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московская область (подмосковье), москва, погода, александр синенков
08:09 24.09.2021 (обновлено: 08:10 24.09.2021)
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков предупредил москвичей о дожде в пятницу