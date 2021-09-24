10:56 24.09.2021 (обновлено: 11:40 24.09.2021)
ЦИК не удовлетворил жалобу "Яблока" на результаты выборов в Госдуму
ЦИК не удовлетворил жалобу "Яблока" с требованием признать недействительными итоги выборов
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Центризбирком не удовлетворил жалобу "Яблока", в которой партия требовала признать недействительными результаты выборов депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу. Это следует из постановления комиссии, принятого на заседании в пятницу.
В "Яблоке" считают, что нарушения, допущенные при проведении голосования и при установлении итогов выборов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. В жалобе на 11 страницах изложены претензии партии ко всем этапам избирательной кампании, еще 16 страниц занимает приложение с перечислением отдельных существенных нарушений. Там же отмечается, что по основаниям "причастности к экстремистской деятельности" с выборов были сняты шесть кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока".
"Мы достаточно детально обсуждали жалобу, поступившую в ЦИК", - сказал на заседании член комиссии Антон Лопатин. В части отказа в регистрации кандидатов ЦИК руководствовался исключительно требованиями закона, отметил он.
"Жалобу политической партии "Яблоко" оставить без удовлетворения", - озвучил Лопатин постановление комиссии, принятое на заседании.
"За эту кампанию, конечно, у нас много было провокаций. И последний такой штришочек - чтобы сорвать фактически заседание ЦИК - это принесенная ночью жалоба "Яблока", - отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.
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