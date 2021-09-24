https://ria.ru/20210924/partiya-1751579348.html

ЦИК не удовлетворил жалобу "Яблока" на результаты выборов в Госдуму

ЦИК не удовлетворил жалобу "Яблока" на результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021

ЦИК не удовлетворил жалобу "Яблока" на результаты выборов в Госдуму

Центризбирком не удовлетворил жалобу "Яблока", в которой партия требовала признать недействительными результаты выборов депутатов Государственной думы по... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:56

2021-09-24T10:56

2021-09-24T11:40

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Центризбирком не удовлетворил жалобу "Яблока", в которой партия требовала признать недействительными результаты выборов депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу. Это следует из постановления комиссии, принятого на заседании в пятницу.В "Яблоке" считают, что нарушения, допущенные при проведении голосования и при установлении итогов выборов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. В жалобе на 11 страницах изложены претензии партии ко всем этапам избирательной кампании, еще 16 страниц занимает приложение с перечислением отдельных существенных нарушений. Там же отмечается, что по основаниям "причастности к экстремистской деятельности" с выборов были сняты шесть кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока"."Мы достаточно детально обсуждали жалобу, поступившую в ЦИК", - сказал на заседании член комиссии Антон Лопатин. В части отказа в регистрации кандидатов ЦИК руководствовался исключительно требованиями закона, отметил он."Жалобу политической партии "Яблоко" оставить без удовлетворения", - озвучил Лопатин постановление комиссии, принятое на заседании.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.

https://ria.ru/20210924/vybory-1751546640.html

https://ria.ru/20210921/pobeda-1751112230.html

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политика, госдума рф, яблоко, элла памфилова, россия