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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/partiya-1751579348.html
ЦИК не удовлетворил жалобу "Яблока" на результаты выборов в Госдуму
ЦИК не удовлетворил жалобу "Яблока" на результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021
ЦИК не удовлетворил жалобу "Яблока" на результаты выборов в Госдуму
Центризбирком не удовлетворил жалобу "Яблока", в которой партия требовала признать недействительными результаты выборов депутатов Государственной думы по... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:56
2021-09-24T11:40
выборы в государственную думу
политика
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яблоко
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Центризбирком не удовлетворил жалобу "Яблока", в которой партия требовала признать недействительными результаты выборов депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу. Это следует из постановления комиссии, принятого на заседании в пятницу.В "Яблоке" считают, что нарушения, допущенные при проведении голосования и при установлении итогов выборов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. В жалобе на 11 страницах изложены претензии партии ко всем этапам избирательной кампании, еще 16 страниц занимает приложение с перечислением отдельных существенных нарушений. Там же отмечается, что по основаниям "причастности к экстремистской деятельности" с выборов были сняты шесть кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока"."Мы достаточно детально обсуждали жалобу, поступившую в ЦИК", - сказал на заседании член комиссии Антон Лопатин. В части отказа в регистрации кандидатов ЦИК руководствовался исключительно требованиями закона, отметил он."Жалобу политической партии "Яблоко" оставить без удовлетворения", - озвучил Лопатин постановление комиссии, принятое на заседании.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.
https://ria.ru/20210924/vybory-1751546640.html
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политика, госдума рф, яблоко, элла памфилова, россия
10:56 24.09.2021 (обновлено: 11:40 24.09.2021)
 
ЦИК не удовлетворил жалобу "Яблока" на результаты выборов в Госдуму

ЦИК не удовлетворил жалобу "Яблока" с требованием признать недействительными итоги выборов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСъезд партии "Яблоко"
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Центризбирком не удовлетворил жалобу "Яблока", в которой партия требовала признать недействительными результаты выборов депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу. Это следует из постановления комиссии, принятого на заседании в пятницу.
В "Яблоке" считают, что нарушения, допущенные при проведении голосования и при установлении итогов выборов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. В жалобе на 11 страницах изложены претензии партии ко всем этапам избирательной кампании, еще 16 страниц занимает приложение с перечислением отдельных существенных нарушений. Там же отмечается, что по основаниям "причастности к экстремистской деятельности" с выборов были сняты шесть кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока".
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 00:59Выборы в Государственную думу
ЦИК подведет итоги выборов в Госдуму
"Мы достаточно детально обсуждали жалобу, поступившую в ЦИК", - сказал на заседании член комиссии Антон Лопатин. В части отказа в регистрации кандидатов ЦИК руководствовался исключительно требованиями закона, отметил он.
"Жалобу политической партии "Яблоко" оставить без удовлетворения", - озвучил Лопатин постановление комиссии, принятое на заседании.
"За эту кампанию, конечно, у нас много было провокаций. И последний такой штришочек - чтобы сорвать фактически заседание ЦИК - это принесенная ночью жалоба "Яблока", - отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.
Мероприятия партии Единая Россия по завершении единого дня голосования - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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