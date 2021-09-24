https://ria.ru/20210924/organizatsii-1751679165.html

Источник: саентологические организации вывели из России миллиарды рублей

Источник: саентологические организации вывели из России миллиарды рублей - РИА Новости, 24.09.2021

Источник: саентологические организации вывели из России миллиарды рублей

Организации, связанные с саентологами из WISE и CST, признанными нежелательными в РФ, в 2012-2020 годах вывели из России несколько миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:44

2021-09-24T17:44

2021-09-24T18:55

мошенничество

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липецк

нижний новгород

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Организации, связанные с саентологами из WISE и CST, признанными нежелательными в РФ, в 2012-2020 годах вывели из России несколько миллиардов рублей, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных и контролирующих органах.Сегодня Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного института саентологических предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE) и "Церкви духовной технологии (Church of Spiritual Technology, CST), использующей также наименование "Библиотека Л. Рона Хаббарда" (L. Ron Hubbard Library).По словам источников, в России WISE и CST "осуществляют деятельность, имеющую признаки миссионерской с использованием литературы CST, в том числе экстремистской, скрывают собственный реальный правовой статус, уставные цели от уполномоченных органов, и действуют в России в обход порядка, установленного федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях", действуют через предоставление подконтрольным консалтинговым, тренинговым и кадровым компаниям права использования интеллектуальной собственности CST, наносят крупный ущерб гражданам и бюджету России"."Это делалось для сокрытия финансовых потоков, которые корпорации получали в России и выводили за рубеж - с 2012 по 2020 г. свыше миллиарда рублей только через свои счета и еще несколько миллиардов - путем зачисления пожертвований напрямую в американские организации", - сказал источник.Финансирование саентологов в России шло в том числе за счет денег, похищенных из гособоронзаказа, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных и контролирующих органах.WISE и CST "включают в свой состав российские компании, исполняющие государственный оборонный заказ, стремятся к вовлечению в саентологию секретоносителей", отметили собеседники агентства."Руководители компаний-членов WISE "Русское снабжение" (Нижний Новгород) и "Липецкое станкостроительное предприятие" (города Липецк и Санкт-Петербург) финансировали саентологические корпорации за счет средств, похищенных в ходе исполнения контрактов в интересах государственного оборонного заказа", - сказали источники."Особую опасность представляют устремления саентологических корпораций к вовлечению в саентологию секретоносителей, которые впоследствии, в соответствии с религиозной доктриной Рона Хаббарда проходят саентологические "одитинги" - аналоги детектора лжи", - отметили источники.

https://ria.ru/20210917/moshenniki-1750436445.html

https://ria.ru/20210920/moshennichestvo-1750730637.html

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липецк

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, россия, липецк, нижний новгород