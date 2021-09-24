Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/organizatsii-1751679165.html
Источник: саентологические организации вывели из России миллиарды рублей
Источник: саентологические организации вывели из России миллиарды рублей - РИА Новости, 24.09.2021
Источник: саентологические организации вывели из России миллиарды рублей
Организации, связанные с саентологами из WISE и CST, признанными нежелательными в РФ, в 2012-2020 годах вывели из России несколько миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:44
2021-09-24T18:55
мошенничество
россия
липецк
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Организации, связанные с саентологами из WISE и CST, признанными нежелательными в РФ, в 2012-2020 годах вывели из России несколько миллиардов рублей, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных и контролирующих органах.Сегодня Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного института саентологических предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE) и "Церкви духовной технологии (Church of Spiritual Technology, CST), использующей также наименование "Библиотека Л. Рона Хаббарда" (L. Ron Hubbard Library).По словам источников, в России WISE и CST "осуществляют деятельность, имеющую признаки миссионерской с использованием литературы CST, в том числе экстремистской, скрывают собственный реальный правовой статус, уставные цели от уполномоченных органов, и действуют в России в обход порядка, установленного федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях", действуют через предоставление подконтрольным консалтинговым, тренинговым и кадровым компаниям права использования интеллектуальной собственности CST, наносят крупный ущерб гражданам и бюджету России"."Это делалось для сокрытия финансовых потоков, которые корпорации получали в России и выводили за рубеж - с 2012 по 2020 г. свыше миллиарда рублей только через свои счета и еще несколько миллиардов - путем зачисления пожертвований напрямую в американские организации", - сказал источник.Финансирование саентологов в России шло в том числе за счет денег, похищенных из гособоронзаказа, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных и контролирующих органах.WISE и CST "включают в свой состав российские компании, исполняющие государственный оборонный заказ, стремятся к вовлечению в саентологию секретоносителей", отметили собеседники агентства."Руководители компаний-членов WISE "Русское снабжение" (Нижний Новгород) и "Липецкое станкостроительное предприятие" (города Липецк и Санкт-Петербург) финансировали саентологические корпорации за счет средств, похищенных в ходе исполнения контрактов в интересах государственного оборонного заказа", - сказали источники."Особую опасность представляют устремления саентологических корпораций к вовлечению в саентологию секретоносителей, которые впоследствии, в соответствии с религиозной доктриной Рона Хаббарда проходят саентологические "одитинги" - аналоги детектора лжи", - отметили источники.
https://ria.ru/20210917/moshenniki-1750436445.html
https://ria.ru/20210920/moshennichestvo-1750730637.html
россия
липецк
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, россия, липецк, нижний новгород
17:44 24.09.2021 (обновлено: 18:55 24.09.2021)
 
Источник: саентологические организации вывели из России миллиарды рублей

Источник: саентологические организации вывели из России миллиарды рублей с 2012 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Организации, связанные с саентологами из WISE и CST, признанными нежелательными в РФ, в 2012-2020 годах вывели из России несколько миллиардов рублей, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных и контролирующих органах.
Сегодня Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного института саентологических предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE) и "Церкви духовной технологии (Church of Spiritual Technology, CST), использующей также наименование "Библиотека Л. Рона Хаббарда" (L. Ron Hubbard Library).
Объявления о кредитах - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 04:09
Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
По словам источников, в России WISE и CST "осуществляют деятельность, имеющую признаки миссионерской с использованием литературы CST, в том числе экстремистской, скрывают собственный реальный правовой статус, уставные цели от уполномоченных органов, и действуют в России в обход порядка, установленного федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях", действуют через предоставление подконтрольным консалтинговым, тренинговым и кадровым компаниям права использования интеллектуальной собственности CST, наносят крупный ущерб гражданам и бюджету России".
"Это делалось для сокрытия финансовых потоков, которые корпорации получали в России и выводили за рубеж - с 2012 по 2020 г. свыше миллиарда рублей только через свои счета и еще несколько миллиардов - путем зачисления пожертвований напрямую в американские организации", - сказал источник.
Финансирование саентологов в России шло в том числе за счет денег, похищенных из гособоронзаказа, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных и контролирующих органах.
WISE и CST "включают в свой состав российские компании, исполняющие государственный оборонный заказ, стремятся к вовлечению в саентологию секретоносителей", отметили собеседники агентства.
"Руководители компаний-членов WISE "Русское снабжение" (Нижний Новгород) и "Липецкое станкостроительное предприятие" (города Липецк и Санкт-Петербург) финансировали саентологические корпорации за счет средств, похищенных в ходе исполнения контрактов в интересах государственного оборонного заказа", - сказали источники.
"Особую опасность представляют устремления саентологических корпораций к вовлечению в саентологию секретоносителей, которые впоследствии, в соответствии с религиозной доктриной Рона Хаббарда проходят саентологические "одитинги" - аналоги детектора лжи", - отметили источники.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 03:18
Россиянам рассказали о популярных сценариях мошенничества по телефону
 
МошенничествоРоссияЛипецкНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния