Рахмон выдвинул кандидатуру Таджикистана в непостоянные члены СБ ООН
Президент Таджикистана Рахмон выдвинул кандидатуру страны в непостоянные члены СБ ООН
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с министрами иностранных дел стран-членов ШОС в Душанбе
ДУШАНБЕ, 24 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикский президент Эмомали Рахмон выдвинул кандидатуру Таджикистана в непостоянные члены Совета безопасности ООН с 2028 по 2029 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Чтобы внести свой вклад в реализацию целей и задач Совета безопасности ООН и в целях обмена богатым опытом Таджикистана в противодействии угрозам безопасности, восстановлении полного мира и стабильности путем переговоров, мы решили номинировать нашу страну на непостоянное членство в Совет на 2028-2029 годы", - заявил президент Таджикистана в своем видеообращении в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН.
По словам Рахмона, Таджикистан увеличит число своих миротворцев в конфликтных зонах. "Таджикистан, позитивно оценивая опыт сотрудничества республики с ООН, продолжит поддерживать миротворческую деятельность организации, будет прилагать усилия, чтобы содействовать восстановлению, сохранению мира и стабильности в конфликтных зонах на планете", - сказал он.
Совет Безопасности ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ ООН избираются на два года. В октябре председательство в Совете Безопасности ООН переходит к России.
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