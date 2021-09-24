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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210924/netflix-1751618733.html
Netflix пообещал, что второй сезон "Короля тигров" будет еще безумнее
Netflix пообещал, что второй сезон "Короля тигров" будет еще безумнее - РИА Новости, 24.09.2021
Netflix пообещал, что второй сезон "Короля тигров" будет еще безумнее
Netflix продлил документальный сериал "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" еще на один сезон, сообщает Collider. Об этом стало известно из ролика, который... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:03
2021-09-24T16:03
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Netflix продлил документальный сериал "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" еще на один сезон, сообщает Collider. Об этом стало известно из ролика, который стриминговый гигант опубликовал на своей странице в YouTube.В видео представлены новые документальные проекты платформы о реальных преступлениях. В списке премьер оказался и второй сезон "Короля тигров". Netfix пообещал зрителям, что он будет безумнее предыдущего. Первая часть документального хита вышла в марте 2020 года и всего за месяц набрала 64 миллиона просмотров. В проекте рассказывалось о владельце частного зоопарка тигров Джо Экзотике. Гей-рэднек с огнестрелом в руках записывал песни в стиле кантри, пытался пробраться в политику и даже развернул серьезную предвыборную кампанию. А еще он яростно сражался с зоозащитницей Кэрол Баскин — персоной не менее экстравагантной, чем сам Джо. Нападки противников становились все более сумасшедшими и невероятными. Сейчас Экзотик отбывает срок. Он обвинен в организации заказного убийства Баскин.О новом сезоне мало информации. Однако, судя по обзорному ролику Netflix, и Кэрол, и Джо появятся во второй части сериала. Продолжение хита выйдет на стриминговой платформе уже в этом году.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
16:03 24.09.2021
 
Netflix пообещал, что второй сезон "Короля тигров" будет еще безумнее

Netflix анонсировал выход второго сезона документального сериала "Король тигров"

© Netflix (2020)Кадр из сериала "Король тигров"
Кадр из сериала Король тигров
© Netflix (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Netflix продлил документальный сериал "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" еще на один сезон, сообщает Collider. Об этом стало известно из ролика, который стриминговый гигант опубликовал на своей странице в YouTube.
В видео представлены новые документальные проекты платформы о реальных преступлениях. В списке премьер оказался и второй сезон "Короля тигров". Netfix пообещал зрителям, что он будет безумнее предыдущего.
Первая часть документального хита вышла в марте 2020 года и всего за месяц набрала 64 миллиона просмотров.
В проекте рассказывалось о владельце частного зоопарка тигров Джо Экзотике. Гей-рэднек с огнестрелом в руках записывал песни в стиле кантри, пытался пробраться в политику и даже развернул серьезную предвыборную кампанию. А еще он яростно сражался с зоозащитницей Кэрол Баскин — персоной не менее экстравагантной, чем сам Джо. Нападки противников становились все более сумасшедшими и невероятными. Сейчас Экзотик отбывает срок. Он обвинен в организации заказного убийства Баскин.
О новом сезоне мало информации. Однако, судя по обзорному ролику Netflix, и Кэрол, и Джо появятся во второй части сериала.
Продолжение хита выйдет на стриминговой платформе уже в этом году.
Кадр из сериала Локи
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Сериал "Локи" продлили на второй сезон
 
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