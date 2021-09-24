https://ria.ru/20210924/netflix-1751618733.html

Netflix пообещал, что второй сезон "Короля тигров" будет еще безумнее

Netflix пообещал, что второй сезон "Короля тигров" будет еще безумнее - РИА Новости, 24.09.2021

Netflix пообещал, что второй сезон "Короля тигров" будет еще безумнее

Netflix продлил документальный сериал "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" еще на один сезон, сообщает Collider. Об этом стало известно из ролика, который... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:03

2021-09-24T16:03

2021-09-24T16:03

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Netflix продлил документальный сериал "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" еще на один сезон, сообщает Collider. Об этом стало известно из ролика, который стриминговый гигант опубликовал на своей странице в YouTube.В видео представлены новые документальные проекты платформы о реальных преступлениях. В списке премьер оказался и второй сезон "Короля тигров". Netfix пообещал зрителям, что он будет безумнее предыдущего. Первая часть документального хита вышла в марте 2020 года и всего за месяц набрала 64 миллиона просмотров. В проекте рассказывалось о владельце частного зоопарка тигров Джо Экзотике. Гей-рэднек с огнестрелом в руках записывал песни в стиле кантри, пытался пробраться в политику и даже развернул серьезную предвыборную кампанию. А еще он яростно сражался с зоозащитницей Кэрол Баскин — персоной не менее экстравагантной, чем сам Джо. Нападки противников становились все более сумасшедшими и невероятными. Сейчас Экзотик отбывает срок. Он обвинен в организации заказного убийства Баскин.О новом сезоне мало информации. Однако, судя по обзорному ролику Netflix, и Кэрол, и Джо появятся во второй части сериала. Продолжение хита выйдет на стриминговой платформе уже в этом году.

https://ria.ru/20210714/loki-1741215121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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