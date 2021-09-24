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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210924/muzei-1751659317.html
В предстоящие выходные 13 музеев Подмосковья можно посетить бесплатно
В предстоящие выходные 13 музеев Подмосковья можно посетить бесплатно - РИА Новости, 24.09.2021
В предстоящие выходные 13 музеев Подмосковья можно посетить бесплатно
пресс-службы облправительства. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:13
2021-09-24T16:13
новости подмосковья
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клин
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Жители и гости Подмосковья смогут в ближайшие выходные бесплатно посетить все государственные музеи области, сообщается в инстаграме пресс-службы облправительства.Культурно-просветительская акция пройдет накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября. Ее инициаторы - министерство культуры и комитет по туризму Московской области. При осмотре экспозиций необходимо соблюдать меры санитарной безопасности.Для бесплатного посещения открыты 13 музеев, в том числе Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину и другие.При осмотре музеев необходимо соблюдать меры санитарной безопасности.
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истра, клин, московская область (подмосковье)
16:13 24.09.2021
 

В предстоящие выходные 13 музеев Подмосковья можно посетить бесплатно

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГосударственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре
Государственный историко-художественный музей Новый Иерусалим в Истре - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Жители и гости Подмосковья смогут в ближайшие выходные бесплатно посетить все государственные музеи области, сообщается в инстаграме пресс-службы облправительства.
Культурно-просветительская акция пройдет накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября. Ее инициаторы - министерство культуры и комитет по туризму Московской области. При осмотре экспозиций необходимо соблюдать меры санитарной безопасности.
"Благодаря акции "День туризма" еще больше людей смогут провести с пользой и удовольствием выходные в Подмосковье: погулять по историческим местам, познакомиться с коллекциями музеев – художественными собраниями, изделиями народных промыслов, реликвиями древности и героическим прошлым нашей страны", - отмечается в сообщении.
Для бесплатного посещения открыты 13 музеев, в том числе Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину и другие.
При осмотре музеев необходимо соблюдать меры санитарной безопасности.
Стена государственного музея-заповедника Зарайский кремль - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 13:27В России
Бесплатные экскурсии проведут в Подмосковье в рамках Дня туризма
 
Новости ПодмосковьяИстраКлинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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