https://ria.ru/20210924/muzei-1751659317.html

В предстоящие выходные 13 музеев Подмосковья можно посетить бесплатно

В предстоящие выходные 13 музеев Подмосковья можно посетить бесплатно - РИА Новости, 24.09.2021

В предстоящие выходные 13 музеев Подмосковья можно посетить бесплатно

пресс-службы облправительства. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:13

2021-09-24T16:13

2021-09-24T16:13

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Жители и гости Подмосковья смогут в ближайшие выходные бесплатно посетить все государственные музеи области, сообщается в инстаграме пресс-службы облправительства.Культурно-просветительская акция пройдет накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября. Ее инициаторы - министерство культуры и комитет по туризму Московской области. При осмотре экспозиций необходимо соблюдать меры санитарной безопасности.Для бесплатного посещения открыты 13 музеев, в том числе Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину и другие.При осмотре музеев необходимо соблюдать меры санитарной безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/ekskursii-1750519827.html

истра

клин

московская область (подмосковье)

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