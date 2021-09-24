https://ria.ru/20210924/muzei-1751659317.html
В предстоящие выходные 13 музеев Подмосковья можно посетить бесплатно
В предстоящие выходные 13 музеев Подмосковья можно посетить бесплатно - РИА Новости, 24.09.2021
В предстоящие выходные 13 музеев Подмосковья можно посетить бесплатно
пресс-службы облправительства. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:13
2021-09-24T16:13
2021-09-24T16:13
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Жители и гости Подмосковья смогут в ближайшие выходные бесплатно посетить все государственные музеи области, сообщается в инстаграме пресс-службы облправительства.Культурно-просветительская акция пройдет накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября. Ее инициаторы - министерство культуры и комитет по туризму Московской области. При осмотре экспозиций необходимо соблюдать меры санитарной безопасности.Для бесплатного посещения открыты 13 музеев, в том числе Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину и другие.При осмотре музеев необходимо соблюдать меры санитарной безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/ekskursii-1750519827.html
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