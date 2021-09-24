https://ria.ru/20210924/litsenziya-1751583667.html

ЦБ аннулировал лицензию небанковской кредитной организации "Финчер"

ЦБ аннулировал лицензию небанковской кредитной организации "Финчер" - РИА Новости, 24.09.2021

ЦБ аннулировал лицензию небанковской кредитной организации "Финчер"

ЦБ РФ с 24 сентября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) "Финчер" в связи с решением... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:17

2021-09-24T11:17

2021-09-24T11:17

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦБ РФ с 24 сентября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) "Финчер" в связи с решением о добровольной ликвидации организации, сообщается на сайте регулятора."Банк России приказом от 24.09.2021 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Финчер"... Основанием для аннулирования лицензии у НКО "Финчер" (ООО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", - говорится в сообщении.ЦБ РФ также отмечает, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. При этом НКО не является участником системы страхования вкладов, а в организации будет назначена ликвидационная комиссия.НКО "Финчер" предоставляла услуги финансового менеджмента и безопасной логистики денег. До 2016 года носила название "Бринкс".

https://ria.ru/20210923/riski-1751398851.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия