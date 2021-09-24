Посольство в Сербии опровергло сообщения о задержании россиян в Косово
Посольство в Сербии опровергло информацию о задержании двух россиян в Косово
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
По данным ряда косовоалбанских порталов двое граждан РФ - Сергей Белоус и Олег Деркач - были задержаны в ночь на пятницу полицией самопровозглашенного Косово при попытке проникнуть на территорию края из центральной Сербии. При себе они якобы имели имели "электронные устройства". Сергей Белоус ранее сотрудничал с рядом российских СМИ. Полиция самопровозглашенной республики официально не подтвердила задержание.
"По линии канцелярии посольства России в Сербии в Приштине оперативно проверили появившуюся в косовоалбанских СМИ информацию об инциденте с участием двух российских граждан. Как удалось выяснить, речь идет о съемочной группе российского "5 канала", двум из трех членов которой было отказано в доступе в край. Журналисты косовскими "правоохранительными органами" не задерживались. В настоящее время съемочная группа в полном составе находится в Центральной Сербии", - говорится в сообщении дипмиссии.
"Расцениваем это как произвол и нарушение принципов свободы СМИ, о которых так пекутся покровители косовской псевдогосударственности", - подчеркнули в российском диппредставительстве.
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Инцидент произошел на фоне обострения на севре края. В четверг близ КПП "Брняк" на административной линии между центральной Сербией и самопровозглашенным Косово около 11.00 (12.00 мск) сотрудники спецподразделения косовской полиции избили троих сербов, жителей муниципалитета Зубин-Поток Драгишу Влашковича, Зорана Томовича и Йована Такова. Пострадавшие были доставлен на обследование в больницу Косовска-Митровицы.
Сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром в понедельник начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем и на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар. Там и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Трассы по направлению к КПП с косовской стороны сербы перекрыли грузовиками и строительной техникой.
Косовская полиция вечером в понедельник выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся сербам у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но заявили, что не разойдутся. Сообщается, что слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где протестующие также отказываются разойтись. Президент Сербии Александр Вучич заявил в специальном обращении вечером в понедельник, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово.
Полиция самопровозглашенной республики объявила в понедельник, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает у сербов не только моральный протест, но и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.
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