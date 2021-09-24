https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751719584.html
Попова заявила, что российские вакцины от COVID-19 очень эффективны
Попова заявила, что российские вакцины от COVID-19 очень эффективны - РИА Новости, 24.09.2021
Попова заявила, что российские вакцины от COVID-19 очень эффективны
Российские вакцины от коронавируса очень эффективны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T21:16
2021-09-24T21:16
2021-09-24T21:16
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса очень эффективны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Около 2% (вакцинированных, но заболевших штаммом дельта - ред.). Из чего мы делаем вывод, совершенно обоснованный вывод на 47 миллионах привитых первой дозой - российские вакцины очень эффективны", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20210924/lokdaun-1751715545.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова
Попова заявила, что российские вакцины от COVID-19 очень эффективны
Глава Роспотребнадзора Попова: российские вакцины от COVID-19 очень эффективны