https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751719584.html

Попова заявила, что российские вакцины от COVID-19 очень эффективны

Попова заявила, что российские вакцины от COVID-19 очень эффективны - РИА Новости, 24.09.2021

Попова заявила, что российские вакцины от COVID-19 очень эффективны

Российские вакцины от коронавируса очень эффективны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T21:16

2021-09-24T21:16

2021-09-24T21:16

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса очень эффективны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Около 2% (вакцинированных, но заболевших штаммом дельта - ред.). Из чего мы делаем вывод, совершенно обоснованный вывод на 47 миллионах привитых первой дозой - российские вакцины очень эффективны", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20210924/lokdaun-1751715545.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова