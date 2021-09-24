https://ria.ru/20210924/konflikt-1751611703.html

В Германии бизнесмены призвали правительство прекратить конфликт с Россией

В Германии бизнесмены призвали правительство прекратить конфликт с Россией - РИА Новости, 24.09.2021

В Германии бизнесмены призвали правительство прекратить конфликт с Россией

Бизнес-сообщество ФРГ призвало новое германское правительство, которое будет сформировано после выборов 26 сентября, прекратить политический конфликт с РФ,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:57

2021-09-24T12:57

2021-09-24T13:29

германия

россия

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бизнес

восточная европа

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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Бизнес-сообщество ФРГ призвало новое германское правительство, которое будет сформировано после выборов 26 сентября, прекратить политический конфликт с РФ, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики (ОА)."Продолжающиеся политические конфликты с Россией и Беларусью, а также внутренние споры ЕС с Польшей и Венгрией тревожат экономику. Новое федеральное правительство должно играть здесь активную роль в разрешении конфликтов. Необходима новая попытка для процесса разрядки с Россией. Многие европейские и международные проблемы не могут быть решены без России, независимо от того, относятся ли они к проблемам экологии, безопасности или экономики", - говорится в заявлении ассоциации, которая объединяет немецкие компании на территории Восточной Европы и постсоветского пространства."Климатическое партнерство и тесное сотрудничество по будущим темам, таким как индустрия 4.0, цифровизация, обеспечение квалифицированными рабочими и здравоохранение, могут открыть окна для позитивной повестки дня с Россией и другими странами региона", - считают в ОА.Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер.

https://ria.ru/20210924/gaz-1751619717.html

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германия, россия, в мире, бизнес, восточная европа