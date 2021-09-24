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В Германии бизнесмены призвали правительство прекратить конфликт с Россией
В Германии бизнесмены призвали правительство прекратить конфликт с Россией - РИА Новости, 24.09.2021
В Германии бизнесмены призвали правительство прекратить конфликт с Россией
Бизнес-сообщество ФРГ призвало новое германское правительство, которое будет сформировано после выборов 26 сентября, прекратить политический конфликт с РФ,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:57
2021-09-24T13:29
германия
россия
в мире
бизнес
восточная европа
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Бизнес-сообщество ФРГ призвало новое германское правительство, которое будет сформировано после выборов 26 сентября, прекратить политический конфликт с РФ, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики (ОА)."Продолжающиеся политические конфликты с Россией и Беларусью, а также внутренние споры ЕС с Польшей и Венгрией тревожат экономику. Новое федеральное правительство должно играть здесь активную роль в разрешении конфликтов. Необходима новая попытка для процесса разрядки с Россией. Многие европейские и международные проблемы не могут быть решены без России, независимо от того, относятся ли они к проблемам экологии, безопасности или экономики", - говорится в заявлении ассоциации, которая объединяет немецкие компании на территории Восточной Европы и постсоветского пространства."Климатическое партнерство и тесное сотрудничество по будущим темам, таким как индустрия 4.0, цифровизация, обеспечение квалифицированными рабочими и здравоохранение, могут открыть окна для позитивной повестки дня с Россией и другими странами региона", - считают в ОА.Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер.
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германия, россия, в мире, бизнес, восточная европа
12:57 24.09.2021 (обновлено: 13:29 24.09.2021)
 
В Германии бизнесмены призвали правительство прекратить конфликт с Россией

Бизнес-сообщество Германии призвало новое правительство прекратить конфликт с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Бизнес-сообщество ФРГ призвало новое германское правительство, которое будет сформировано после выборов 26 сентября, прекратить политический конфликт с РФ, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики (ОА).
"Продолжающиеся политические конфликты с Россией и Беларусью, а также внутренние споры ЕС с Польшей и Венгрией тревожат экономику. Новое федеральное правительство должно играть здесь активную роль в разрешении конфликтов. Необходима новая попытка для процесса разрядки с Россией. Многие европейские и международные проблемы не могут быть решены без России, независимо от того, относятся ли они к проблемам экологии, безопасности или экономики", - говорится в заявлении ассоциации, которая объединяет немецкие компании на территории Восточной Европы и постсоветского пространства.
"Климатическое партнерство и тесное сотрудничество по будущим темам, таким как индустрия 4.0, цифровизация, обеспечение квалифицированными рабочими и здравоохранение, могут открыть окна для позитивной повестки дня с Россией и другими странами региона", - считают в ОА.
Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер.
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