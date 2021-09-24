В Кремле прокомментировали конфликт между ЦИК и избиркомом Петербурга
Пресс-секретарь Путина Песков: конфликт избиркома Петербурга и ЦИК — рабочая ситуация
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости вмешиваться в ситуацию, которая развивается между избиркомом Санкт-Петербурга и ЦИК, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каждый действует в рамках своей компетенции. В данном случае это рабочая ситуация, не думаем, что нам нужно вмешиваться", – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Кремль вмешиваться в спорную ситуацию, которая происходит между избиркомом Санкт-Петербурга и ЦИК.
ЦИК ранее обязал городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга освободить от должности председателей территориальных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий по двум одномандатным округам. Окружные избирательные комиссии в городе уже подвели итоги выборов в Госдуму, хотя Центризбирком просил не торопиться с этим до рассмотрения всех жалоб и сообщений о нарушениях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Кроме того, ЦИК обязал окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу №218 незамедлительно принять решение об обращении в соответствующий суд с административным исковым заявлением об отмене решений избирательных комиссий №1379, 1991 об итогах голосования и своевременно доложить о принятых мерах в ЦИК. Для этого соответствующие материалы ЦИК направил в СК РФ и в Генпрокуратуру.