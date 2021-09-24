https://ria.ru/20210924/konflikt-1751611551.html

В Кремле прокомментировали конфликт между ЦИК и избиркомом Петербурга

В Кремле прокомментировали конфликт между ЦИК и избиркомом Петербурга - РИА Новости, 24.09.2021

В Кремле прокомментировали конфликт между ЦИК и избиркомом Петербурга

В Кремле не видят необходимости вмешиваться в ситуацию, которая развивается между избиркомом Санкт-Петербурга и ЦИК, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:57

2021-09-24T12:57

2021-09-24T12:57

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

дмитрий песков

госдума рф

элла памфилова

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости вмешиваться в ситуацию, которая развивается между избиркомом Санкт-Петербурга и ЦИК, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каждый действует в рамках своей компетенции. В данном случае это рабочая ситуация, не думаем, что нам нужно вмешиваться", – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Кремль вмешиваться в спорную ситуацию, которая происходит между избиркомом Санкт-Петербурга и ЦИК.ЦИК ранее обязал городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга освободить от должности председателей территориальных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий по двум одномандатным округам. Окружные избирательные комиссии в городе уже подвели итоги выборов в Госдуму, хотя Центризбирком просил не торопиться с этим до рассмотрения всех жалоб и сообщений о нарушениях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Кроме того, ЦИК обязал окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу №218 незамедлительно принять решение об обращении в соответствующий суд с административным исковым заявлением об отмене решений избирательных комиссий №1379, 1991 об итогах голосования и своевременно доложить о принятых мерах в ЦИК. Для этого соответствующие материалы ЦИК направил в СК РФ и в Генпрокуратуру.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, дмитрий песков, госдума рф, элла памфилова