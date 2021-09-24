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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/konflikt-1751611551.html
В Кремле прокомментировали конфликт между ЦИК и избиркомом Петербурга
В Кремле прокомментировали конфликт между ЦИК и избиркомом Петербурга - РИА Новости, 24.09.2021
В Кремле прокомментировали конфликт между ЦИК и избиркомом Петербурга
В Кремле не видят необходимости вмешиваться в ситуацию, которая развивается между избиркомом Санкт-Петербурга и ЦИК, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:57
2021-09-24T12:57
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
дмитрий песков
госдума рф
элла памфилова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости вмешиваться в ситуацию, которая развивается между избиркомом Санкт-Петербурга и ЦИК, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каждый действует в рамках своей компетенции. В данном случае это рабочая ситуация, не думаем, что нам нужно вмешиваться", – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Кремль вмешиваться в спорную ситуацию, которая происходит между избиркомом Санкт-Петербурга и ЦИК.ЦИК ранее обязал городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга освободить от должности председателей территориальных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий по двум одномандатным округам. Окружные избирательные комиссии в городе уже подвели итоги выборов в Госдуму, хотя Центризбирком просил не торопиться с этим до рассмотрения всех жалоб и сообщений о нарушениях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Кроме того, ЦИК обязал окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу №218 незамедлительно принять решение об обращении в соответствующий суд с административным исковым заявлением об отмене решений избирательных комиссий №1379, 1991 об итогах голосования и своевременно доложить о принятых мерах в ЦИК. Для этого соответствующие материалы ЦИК направил в СК РФ и в Генпрокуратуру.
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политика, санкт-петербург, дмитрий песков, госдума рф, элла памфилова
12:57 24.09.2021
 
В Кремле прокомментировали конфликт между ЦИК и избиркомом Петербурга

Пресс-секретарь Путина Песков: конфликт избиркома Петербурга и ЦИК — рабочая ситуация

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости вмешиваться в ситуацию, которая развивается между избиркомом Санкт-Петербурга и ЦИК, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каждый действует в рамках своей компетенции. В данном случае это рабочая ситуация, не думаем, что нам нужно вмешиваться", – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Кремль вмешиваться в спорную ситуацию, которая происходит между избиркомом Санкт-Петербурга и ЦИК.
ЦИК ранее обязал городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга освободить от должности председателей территориальных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий по двум одномандатным округам. Окружные избирательные комиссии в городе уже подвели итоги выборов в Госдуму, хотя Центризбирком просил не торопиться с этим до рассмотрения всех жалоб и сообщений о нарушениях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Кроме того, ЦИК обязал окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу №218 незамедлительно принять решение об обращении в соответствующий суд с административным исковым заявлением об отмене решений избирательных комиссий №1379, 1991 об итогах голосования и своевременно доложить о принятых мерах в ЦИК. Для этого соответствующие материалы ЦИК направил в СК РФ и в Генпрокуратуру.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСанкт-ПетербургДмитрий ПесковГосдума РФЭлла Памфилова
 
 
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