ЦИК назвал число отказов на участие в онлайн-голосовании
Глава ЦИК Памфилова: число отказов на участие в онлайн-голосовании составило менее процента
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлены Центральной избирательной комиссии РФ во время предварительного подведения итогов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Количество отказов в заявлениях на участие в онлайн-голосовании составило менее 1%, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"У нас было какое-то количество отказов, да, было. И когда мы проводили предварительные тренировки, проводили прошлые выборы, количество отказов было существенно больше. За это время мы очень хорошо поработали на федеральном уровне, и Москва тоже, у нас сведено количество отказов - менее 1%, я имею в виду отказов, когда люди через mos.ru или портал Госуслуг подают заявления и им идет отказ. Мы свели это к минимуму, менее 1%. Но это объективная ситуация, когда какие-то данные в документах или данные о человеке не совпадают в этой базе", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.
"Тем не менее, и у этого количества избирателей, которые получили отказы, хотели очень проголосовать по ДЭГ в этот раз, их никто не лишал права вообще проголосовать, право осталось", - добавила она.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.