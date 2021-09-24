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ЦИК назвал число отказов на участие в онлайн-голосовании

ЦИК назвал число отказов на участие в онлайн-голосовании - РИА Новости, 24.09.2021

ЦИК назвал число отказов на участие в онлайн-голосовании

Количество отказов в заявлениях на участие в онлайн-голосовании составило менее 1%, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:26

2021-09-24T12:26

2021-09-24T12:26

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Количество отказов в заявлениях на участие в онлайн-голосовании составило менее 1%, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."У нас было какое-то количество отказов, да, было. И когда мы проводили предварительные тренировки, проводили прошлые выборы, количество отказов было существенно больше. За это время мы очень хорошо поработали на федеральном уровне, и Москва тоже, у нас сведено количество отказов - менее 1%, я имею в виду отказов, когда люди через mos.ru или портал Госуслуг подают заявления и им идет отказ. Мы свели это к минимуму, менее 1%. Но это объективная ситуация, когда какие-то данные в документах или данные о человеке не совпадают в этой базе", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу."Тем не менее, и у этого количества избирателей, которые получили отказы, хотели очень проголосовать по ДЭГ в этот раз, их никто не лишал права вообще проголосовать, право осталось", - добавила она.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова