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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/golosovanie-1751600734.html
ЦИК назвал число отказов на участие в онлайн-голосовании
ЦИК назвал число отказов на участие в онлайн-голосовании - РИА Новости, 24.09.2021
ЦИК назвал число отказов на участие в онлайн-голосовании
Количество отказов в заявлениях на участие в онлайн-голосовании составило менее 1%, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:26
2021-09-24T12:26
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Количество отказов в заявлениях на участие в онлайн-голосовании составило менее 1%, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."У нас было какое-то количество отказов, да, было. И когда мы проводили предварительные тренировки, проводили прошлые выборы, количество отказов было существенно больше. За это время мы очень хорошо поработали на федеральном уровне, и Москва тоже, у нас сведено количество отказов - менее 1%, я имею в виду отказов, когда люди через mos.ru или портал Госуслуг подают заявления и им идет отказ. Мы свели это к минимуму, менее 1%. Но это объективная ситуация, когда какие-то данные в документах или данные о человеке не совпадают в этой базе", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу."Тем не менее, и у этого количества избирателей, которые получили отказы, хотели очень проголосовать по ДЭГ в этот раз, их никто не лишал права вообще проголосовать, право осталось", - добавила она.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
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политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова
12:26 24.09.2021
 
ЦИК назвал число отказов на участие в онлайн-голосовании

Глава ЦИК Памфилова: число отказов на участие в онлайн-голосовании составило менее процента

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлены Центральной избирательной комиссии РФ во время предварительного подведения итогов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва
Члены Центральной избирательной комиссии РФ во время предварительного подведения итогов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Количество отказов в заявлениях на участие в онлайн-голосовании составило менее 1%, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"У нас было какое-то количество отказов, да, было. И когда мы проводили предварительные тренировки, проводили прошлые выборы, количество отказов было существенно больше. За это время мы очень хорошо поработали на федеральном уровне, и Москва тоже, у нас сведено количество отказов - менее 1%, я имею в виду отказов, когда люди через mos.ru или портал Госуслуг подают заявления и им идет отказ. Мы свели это к минимуму, менее 1%. Но это объективная ситуация, когда какие-то данные в документах или данные о человеке не совпадают в этой базе", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.
"Тем не менее, и у этого количества избирателей, которые получили отказы, хотели очень проголосовать по ДЭГ в этот раз, их никто не лишал права вообще проголосовать, право осталось", - добавила она.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФЦИК РФЭлла Памфилова
 
 
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