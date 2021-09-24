https://ria.ru/20210924/golikova-1751617855.html

Голикова рассказала о выплатах семьям с детьми трех-семи лет

Голикова рассказала о выплатах семьям с детьми трех-семи лет - РИА Новости, 24.09.2021

Голикова рассказала о выплатах семьям с детьми трех-семи лет

На ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в 2022-2024 годах в России потратят почти 960 миллиардов рублей, ежегодно выплаты будут получать РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:18

2021-09-24T13:18

2021-09-24T13:18

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в 2022-2024 годах в России потратят почти 960 миллиардов рублей, ежегодно выплаты будут получать почти 3 миллиона детей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Осуществление ежемесячных выплат семьям, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет: в 2022-2024 году расходы на эти цели составят практически 960 миллиардов рублей", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.Она уточнила, что ежегодно выплаты будут предоставляться почти 3 миллионам детей.

https://ria.ru/20210922/podderzhka-1751237114.html

россия

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2021

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общество, татьяна голикова, россия