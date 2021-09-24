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Голикова рассказала о выплатах семьям с детьми трех-семи лет
Голикова рассказала о выплатах семьям с детьми трех-семи лет - РИА Новости, 24.09.2021
Голикова рассказала о выплатах семьям с детьми трех-семи лет
На ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в 2022-2024 годах в России потратят почти 960 миллиардов рублей, ежегодно выплаты будут получать РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:18
2021-09-24T13:18
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в 2022-2024 годах в России потратят почти 960 миллиардов рублей, ежегодно выплаты будут получать почти 3 миллиона детей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Осуществление ежемесячных выплат семьям, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет: в 2022-2024 году расходы на эти цели составят практически 960 миллиардов рублей", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.Она уточнила, что ежегодно выплаты будут предоставляться почти 3 миллионам детей.
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общество, татьяна голикова, россия
13:18 24.09.2021
 
Голикова рассказала о выплатах семьям с детьми трех-семи лет

Вице-премьер Голикова: на выплаты семьям с детьми 3-7 лет выделят 960 миллиардов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в 2022-2024 годах в России потратят почти 960 миллиардов рублей, ежегодно выплаты будут получать почти 3 миллиона детей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Осуществление ежемесячных выплат семьям, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет: в 2022-2024 году расходы на эти цели составят практически 960 миллиардов рублей", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.
Она уточнила, что ежегодно выплаты будут предоставляться почти 3 миллионам детей.
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ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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