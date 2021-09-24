https://ria.ru/20210924/gazoprovod-1751656835.html

"Северный поток — 2" выгоден любому руководству Германии, считают в Совфеде

"Северный поток — 2" выгоден любому руководству Германии, считают в Совфеде - РИА Новости, 24.09.2021

"Северный поток — 2" выгоден любому руководству Германии, считают в Совфеде

Реализация проекта "Северный поток — 2" выгодна Германии, кто бы ни пришел к власти, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:00

2021-09-24T16:00

2021-09-24T16:02

германия

андрей климов

совет федерации рф

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Реализация проекта "Северный поток — 2" выгодна Германии, кто бы ни пришел к власти, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.В ФРГ 26 сентября пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано руководство страны."Северный поток — 2" объективно необходим Германии, кто бы ни сел у руля немецкого. Они просто вынуждены будут продолжать эту тему, потому что проект действительно основан на обоюдном интересе, это не PR-акция", - сказал Климов.По его слова, это возможность ФРГ остаться среди экономически высокоразвитых держав."Если кто-то, какой-то сумасшедший там все же добьется сворачивания проекта, то по Германии будет нанесен сокрушительный удар руками недальновидных представителей немецкого политического класса", - заключил глава комиссии.

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германия

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-24T16:00 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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германия, андрей климов, совет федерации рф, северный поток — 2, россия