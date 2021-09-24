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"Северный поток — 2" выгоден любому руководству Германии, считают в Совфеде
"Северный поток — 2" выгоден любому руководству Германии, считают в Совфеде - РИА Новости, 24.09.2021
"Северный поток — 2" выгоден любому руководству Германии, считают в Совфеде
Реализация проекта "Северный поток — 2" выгодна Германии, кто бы ни пришел к власти, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:00
2021-09-24T16:02
германия
андрей климов
совет федерации рф
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Реализация проекта "Северный поток — 2" выгодна Германии, кто бы ни пришел к власти, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.В ФРГ 26 сентября пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано руководство страны."Северный поток — 2" объективно необходим Германии, кто бы ни сел у руля немецкого. Они просто вынуждены будут продолжать эту тему, потому что проект действительно основан на обоюдном интересе, это не PR-акция", - сказал Климов.По его слова, это возможность ФРГ остаться среди экономически высокоразвитых держав."Если кто-то, какой-то сумасшедший там все же добьется сворачивания проекта, то по Германии будет нанесен сокрушительный удар руками недальновидных представителей немецкого политического класса", - заключил глава комиссии.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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германия, андрей климов, совет федерации рф, северный поток — 2, россия
16:00 24.09.2021 (обновлено: 16:02 24.09.2021)
 
"Северный поток — 2" выгоден любому руководству Германии, считают в Совфеде

Сенатор Климов: реализация "Северного потока — 2" выгодна Германии при любом руководстве

© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТруба газопровода "Северный поток - 2"
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Реализация проекта "Северный поток — 2" выгодна Германии, кто бы ни пришел к власти, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
В ФРГ 26 сентября пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано руководство страны.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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"Северный поток — 2" объективно необходим Германии, кто бы ни сел у руля немецкого. Они просто вынуждены будут продолжать эту тему, потому что проект действительно основан на обоюдном интересе, это не PR-акция", - сказал Климов.
По его слова, это возможность ФРГ остаться среди экономически высокоразвитых держав.
"Если кто-то, какой-то сумасшедший там все же добьется сворачивания проекта, то по Германии будет нанесен сокрушительный удар руками недальновидных представителей немецкого политического класса", - заключил глава комиссии.
 
ГерманияАндрей КлимовСовет Федерации РФСеверный поток — 2Россия
 
 
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