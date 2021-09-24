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Перспективы развития туристской инфраструктуры обсудят на форуме в Москве

Перспективы развития туристской инфраструктуры обсудят на форуме в Москве - РИА Новости, 24.09.2021

Перспективы развития туристской инфраструктуры обсудят на форуме в Москве

5-8 октября в Москве пройдет Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" в рамках 24-й международной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:05

2021-09-24T16:05

2021-09-24T16:05

пресс-релизы

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МОСКВА, 24 сен — Пресс-служба ООО "ПИР Экспо". 5-8 октября в Москве пройдет Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" в рамках 24-й международной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO 2021.Спикеры форума — руководители и эксперты федеральных органов исполнительной власти, среди которых Ростуризм, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство природных ресурсов РФ, Министерство строительства РФ, представители Корпорации Туризм.РФ, АО "Корпорация Развития Дальнего Востока и Арктики", главы субъектов РФ, региональные министры по туризму и руководители профильных ведомств, лидеры отельного и ресторанного бизнеса, представители отраслевых ассоциаций, ведущие эксперты в сфере HoReCa, инвесторы, девелоперы.На форуме обсудят вопросы государственной политики развития туристской инфраструктуры, федеральные и региональные программы привлечения инвестиций в гостиничные объекты, мастер-планы территорий, роль Big data в развитии туристской инфраструктуры, российскую региональную кухню, инвестиционные проекты в объекты туристской инфраструктуры и многое другое.Место проведения: Московская область, г. Красногорск, МВЦ Крокус Экспо, Павильон 3.Мероприятие для возрастной категории 18+Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация http://forum.pirexpo.com/Контактное лицо для аккредитации СМИ: Кристина Сафиулова, 8 (985) 270 01 90.ПИР Экспо - крупнейший выставочный проект для всех специалистов индустрии питания и гостеприимства и смежных с ней областей в России и СНГ. Официальный сайт: pirexpo.comПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы