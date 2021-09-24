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Перспективы развития туристской инфраструктуры обсудят на форуме в Москве
Перспективы развития туристской инфраструктуры обсудят на форуме в Москве - РИА Новости, 24.09.2021
Перспективы развития туристской инфраструктуры обсудят на форуме в Москве
5-8 октября в Москве пройдет Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" в рамках 24-й международной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:05
2021-09-24T16:05
2021-09-24T16:05
пресс-релизы
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МОСКВА, 24 сен — Пресс-служба ООО "ПИР Экспо". 5-8 октября в Москве пройдет Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" в рамках 24-й международной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO 2021.Спикеры форума — руководители и эксперты федеральных органов исполнительной власти, среди которых Ростуризм, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство природных ресурсов РФ, Министерство строительства РФ, представители Корпорации Туризм.РФ, АО "Корпорация Развития Дальнего Востока и Арктики", главы субъектов РФ, региональные министры по туризму и руководители профильных ведомств, лидеры отельного и ресторанного бизнеса, представители отраслевых ассоциаций, ведущие эксперты в сфере HoReCa, инвесторы, девелоперы.На форуме обсудят вопросы государственной политики развития туристской инфраструктуры, федеральные и региональные программы привлечения инвестиций в гостиничные объекты, мастер-планы территорий, роль Big data в развитии туристской инфраструктуры, российскую региональную кухню, инвестиционные проекты в объекты туристской инфраструктуры и многое другое.Место проведения: Московская область, г. Красногорск, МВЦ Крокус Экспо, Павильон 3.Мероприятие для возрастной категории 18+Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация http://forum.pirexpo.com/Контактное лицо для аккредитации СМИ: Кристина Сафиулова, 8 (985) 270 01 90.ПИР Экспо - крупнейший выставочный проект для всех специалистов индустрии питания и гостеприимства и смежных с ней областей в России и СНГ. Официальный сайт: pirexpo.comПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 24 сен — Пресс-служба ООО "ПИР Экспо". 5-8 октября в Москве пройдет Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" в рамках 24-й международной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO 2021.
Спикеры форума — руководители и эксперты федеральных органов исполнительной власти, среди которых Ростуризм, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство природных ресурсов РФ, Министерство строительства РФ, представители Корпорации Туризм.РФ, АО "Корпорация Развития Дальнего Востока и Арктики", главы субъектов РФ, региональные министры по туризму и руководители профильных ведомств, лидеры отельного и ресторанного бизнеса, представители отраслевых ассоциаций, ведущие эксперты в сфере HoReCa, инвесторы, девелоперы.
На форуме обсудят вопросы государственной политики развития туристской инфраструктуры, федеральные и региональные программы привлечения инвестиций в гостиничные объекты, мастер-планы территорий, роль Big data в развитии туристской инфраструктуры, российскую региональную кухню, инвестиционные проекты в объекты туристской инфраструктуры и многое другое.
"На сегодняшний день Форум регионов России – единственная федеральная платформа для решения вопросов развития инфраструктуры туризма в масштабе страны с участием представителей власти и бизнес-сообщества. Это даст возможность участникам форума, заинтересованным в выходе на региональные рынки, напрямую вести переговоры с государственными органами", - отметила организатор Форума регионов России "Развитие туристской инфраструктуры", генеральный директор информационного проекта индустрии гостеприимства "ПИР" Елена Меркулова.
Место проведения: Московская область, г. Красногорск, МВЦ Крокус Экспо, Павильон 3.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация http://forum.pirexpo.com/
Контактное лицо для аккредитации СМИ: Кристина Сафиулова, 8 (985) 270 01 90.
ПИР Экспо - крупнейший выставочный проект для всех специалистов индустрии питания и гостеприимства и смежных с ней областей в России и СНГ. Официальный сайт: pirexpo.com
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.