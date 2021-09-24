https://ria.ru/20210924/elektropitanie-1751702624.html

Ученые придумали, как надежно cнабжать энергией хранилища "больших данных"

Ученые придумали, как надежно cнабжать энергией хранилища "больших данных" - РИА Новости, 24.09.2021

Ученые придумали, как надежно cнабжать энергией хранилища "больших данных"

Специалисты Инжинирингового центра радиоэлектронного прототипирования (ИЦРП) Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ)... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:33

2021-09-24T19:33

2021-09-24T19:40

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Специалисты Инжинирингового центра радиоэлектронного прототипирования (ИЦРП) Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) разработали импортозамещающие модули электропитания, которые помогут надежно снабжать энергией оборудование для хранения больших объемов данных и буровые установки, рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта "Инжиниринг и инновации" Центра управления проектов в промышленности.В РФ для выполнения требований 374-ФЗ ("пакета Яровой") была создана модульная система хранения данных больших и сверхбольших объемов "Купол". Перед ИЦРП была поставлена задача разработать отечественный аналог блока питания для "Купола"."Так как система "Купол" должна работать устойчиво, то здесь очень высокие требования к надежности. Наш модуль вторичного электропитания мощностью 1,6 кВт должен преобразовывать первичное напряжение 220 В во вторичное 12 В. При этом КПД его должен составлять 98%. Это один из ключевых показателей, и его очень непросто достичь", - сказал РИА Новости заместитель директора ИЦРП, доцент кафедры дизайна НовГУ Игорь Арендателев.Кроме того, для надежности в системе "Купол" используются два источника питания, но это не значит, что один работает, а второй ждет в резерве на случай аварии, отметил Арендателев. "Они работают попеременно, чтобы оптимизировать теплоотвод и сохранить одинаковый ресурс. А есть еще аккумулятор на случай перебоев первичного питания. И всем этим управляет специально разработанное программное обеспечение, которое и является изюминкой всей этой разработки", - добавил он.Прототип модуля уже создан, но его доработка продолжается, сказал собеседник агентства. "Проблема в том, что в техническом задании на него оговорено использование не менее 70% отечественных комплектующих, но пока достичь этого параметра не удалось. Пока мы где-то в районе 60% отечественных комплектующих", - сказал Арендателев.На счету новгородского ИЦРП еще одна похожая разработка – блок вторичного питания 12 В мощностью 1,4 Вт для системы контроля наклонного бурения скважин. Причем эту работу уже нельзя считать импортозамещением, поскольку не было ее зарубежного аналога."Современные технологии бурения – это ноу-хау, которые ведущие зарубежные компании тщательно берегут, да и доступ к таким технологиям для России закрыт санкциями. Так что в данном случае прототип пришлось разрабатывать с нуля", - отметили в пресс-службе проекта "Инжиниринг и инновации" Центра управления проектов в промышленности. "Прототип был успешно сделан и сдан заказчику. Мы выпустили даже небольшую партию, несколько штук таких изделий", - в свою очередь сказал Арендателев.

https://ria.ru/20191226/1562897967.html

https://ria.ru/20191226/1562875190.html

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