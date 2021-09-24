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Туризм
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751582919.html
Пострадавшим на Эльбрусе альпинистам оказывается необходимая помощь
Пострадавшим на Эльбрусе альпинистам оказывается необходимая помощь - РИА Новости, 24.09.2021
Пострадавшим на Эльбрусе альпинистам оказывается необходимая помощь
При восхождении на Эльбрус пострадали 11 человек, они госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил глава... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:17
2021-09-24T11:17
туризм
происшествия
нальчик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. При восхождении на Эльбрус пострадали 11 человек, они госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.Вечером в четверг поступила информация, что на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего сюда доставлены 11 человек. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших."Троих (пострадавших – ред.) медики отпустили сразу после осмотра. Еще 11 были незамедлительно доставлены в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. С пострадавшими работают психологи МЧС России", — написал Коков в своем аккаунте в инстаграме. Он отметил, что тела двоих погибших переданы следственным органам. Глава КБР также выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв восхождения.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751577946.html
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происшествия, нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, эльбрус, туристы, россия, безопасность
11:17 24.09.2021
 
Пострадавшим на Эльбрусе альпинистам оказывается необходимая помощь

Глава КБР: 11 альпинистам, пострадавшим на Эльбрусе, оказывают медпомощь

© МЧС Кабардино-БалкарииПоисково-спасательные работы в Эльбрусском районе
Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе
© МЧС Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. При восхождении на Эльбрус пострадали 11 человек, они госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Вечером в четверг поступила информация, что на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них.
Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего сюда доставлены 11 человек. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших.
"Троих (пострадавших – ред.) медики отпустили сразу после осмотра. Еще 11 были незамедлительно доставлены в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. С пострадавшими работают психологи МЧС России", — написал Коков в своем аккаунте в инстаграме.
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Он отметил, что тела двоих погибших переданы следственным органам. Глава КБР также выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв восхождения.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ.
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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ТуризмПроисшествияНальчикМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмЭльбрустуристыРоссияБезопасность
 
 
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