https://ria.ru/20210924/elbrus-1751582919.html

Пострадавшим на Эльбрусе альпинистам оказывается необходимая помощь

Пострадавшим на Эльбрусе альпинистам оказывается необходимая помощь - РИА Новости, 24.09.2021

Пострадавшим на Эльбрусе альпинистам оказывается необходимая помощь

При восхождении на Эльбрус пострадали 11 человек, они госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил глава... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:17

2021-09-24T11:17

2021-09-24T11:17

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НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. При восхождении на Эльбрус пострадали 11 человек, они госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.Вечером в четверг поступила информация, что на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего сюда доставлены 11 человек. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших."Троих (пострадавших – ред.) медики отпустили сразу после осмотра. Еще 11 были незамедлительно доставлены в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. С пострадавшими работают психологи МЧС России", — написал Коков в своем аккаунте в инстаграме. Он отметил, что тела двоих погибших переданы следственным органам. Глава КБР также выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв восхождения.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751577946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, эльбрус, туристы, россия, безопасность