https://ria.ru/20210924/elbrus-1751546409.html

Стало известно о состоянии еще двух пропавших на Эльбрусе альпинистов

Стало известно о состоянии еще двух пропавших на Эльбрусе альпинистов - РИА Новости, 24.09.2021

Стало известно о состоянии еще двух пропавших на Эльбрусе альпинистов

Двое остающихся на Эльбрусе альпинистов живы, к ним уже идут спасатели, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T00:56

2021-09-24T00:56

2021-09-24T01:01

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 24 сен - РИА Новости. Двое остающихся на Эльбрусе альпинистов живы, к ним уже идут спасатели, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.Ранее МЧС России сообщило, что пока удалось обнаружить 17 человек, из которых трое - без признаков жизни.Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи.

https://ria.ru/20200920/alpinizm-1577516180.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)