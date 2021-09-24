https://ria.ru/20210924/elbrus-1751546409.html
Стало известно о состоянии еще двух пропавших на Эльбрусе альпинистов
Стало известно о состоянии еще двух пропавших на Эльбрусе альпинистов - РИА Новости, 24.09.2021
Стало известно о состоянии еще двух пропавших на Эльбрусе альпинистов
Двое остающихся на Эльбрусе альпинистов живы, к ним уже идут спасатели, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T00:56
2021-09-24T00:56
2021-09-24T01:01
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 24 сен - РИА Новости. Двое остающихся на Эльбрусе альпинистов живы, к ним уже идут спасатели, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.Ранее МЧС России сообщило, что пока удалось обнаружить 17 человек, из которых трое - без признаков жизни.Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи.
https://ria.ru/20200920/alpinizm-1577516180.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
00:56 24.09.2021 (обновлено: 01:01 24.09.2021)
Стало известно о состоянии еще двух пропавших на Эльбрусе альпинистов
МЧС: двое альпинистов на Эльбрусе, которых продолжали искать, живы, к ним идут спасатели