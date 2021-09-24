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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/edinaya_rossiya-1751618560.html
Турчак анонсировал обновление фракции "Единой России" в Госдуме на 50%
Турчак анонсировал обновление фракции "Единой России" в Госдуме на 50% - РИА Новости, 24.09.2021
Турчак анонсировал обновление фракции "Единой России" в Госдуме на 50%
Состав фракции "Единой России" в VIII созыве Госдумы обновится наполовину, среди новых лиц - глава "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, сопредседатель ОНФ Елена... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:21
2021-09-24T13:30
выборы в государственную думу
политика
единая россия
общероссийский народный фронт
андрей турчак
госдума рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Состав фракции "Единой России" в VIII созыве Госдумы обновится наполовину, среди новых лиц - глава "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, сопредседатель ОНФ Елена Цунаева, глава "Совета Матерей" Татьяна Буцкая, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, подчеркнув, что партия сохранила конституционное большинство в ГД."Единая Россия" в текущем избирательном цикле уверенно победила на выборах всех уровней – и губернаторских, и в законодательные собрания, и муниципальных. Но важнейшей нашей победой, конечно, стало сохранение конституционного большинства в Государственной Думе... Мы ставили перед собой цель получить более 300 мест в новой Думе. Сегодня мы можем уже официально констатировать, что наша партия по итогам голосования получила 324 мандата", - сказал Турчак, комментируя итоги выборов, которые подвел Центризбирком.Он подчеркнул, что "Единая Россия" системно занимается обновлением партии, привлечением новых ярких, талантливых людей в политику. Выборы в Госдуму не стали исключением."В результате наша фракция в Госдуме обновилась примерно наполовину", - отметил секретарь генсовета партии.Среди новых лиц в нижней палате парламента - зампредседателя комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, руководитель Центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев (Томская область), руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева (Свердловская область), первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, врач Дмитрий Хубезов (Рязанская область), член Центрального штаба ОНФ, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич (Воронежская область), председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая (Москва), председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина (Республика Мордовия), победитель кадрового проекта "Единой России" "Федеральный ПолитСтартап", доброволец Андрей Гимбатов (Волгоградская область), сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева (Новгородская область), секретарь Хабаровского регионального отделения "Единой России" Максим Иванов (Хабаровский край), секретарь Амурского регионального отделения партии Вячеслав Логинов (Амурская область) и другие.По словам Турчака, в ряде регионов произошло полное обновление депутатского корпуса: в Томской и Кемеровской областях полностью обновился список избранных депутатов по федеральному округу и большинство – по одномандатным округам. Схожая ситуация – в Ивановской, Калининградской областях и в Крыму, полностью обновился также депутатский корпус от Дагестана и Ингушетии. Половина избранных депутатов по федеральному списку представлены новыми лицами в Москве и Московской области. Также в Москве существенно обновился список одномандатников - 7 из 11 также впервые будут представлять "Единую Россию" в Госдуме.
https://ria.ru/20210921/gosduma-1751069493.html
https://ria.ru/20210923/pyaterka-1751426098.html
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политика, единая россия, общероссийский народный фронт, андрей турчак, госдума рф
13:21 24.09.2021 (обновлено: 13:30 24.09.2021)
 
Турчак анонсировал обновление фракции "Единой России" в Госдуме на 50%

Турчак: фракция "Единой России" в Госдуме обновится на 50%, будет много новичков

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Состав фракции "Единой России" в VIII созыве Госдумы обновится наполовину, среди новых лиц - глава "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, сопредседатель ОНФ Елена Цунаева, глава "Совета Матерей" Татьяна Буцкая, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, подчеркнув, что партия сохранила конституционное большинство в ГД.
"Единая Россия" в текущем избирательном цикле уверенно победила на выборах всех уровней – и губернаторских, и в законодательные собрания, и муниципальных. Но важнейшей нашей победой, конечно, стало сохранение конституционного большинства в Государственной Думе... Мы ставили перед собой цель получить более 300 мест в новой Думе. Сегодня мы можем уже официально констатировать, что наша партия по итогам голосования получила 324 мандата", - сказал Турчак, комментируя итоги выборов, которые подвел Центризбирком.
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21 сентября, 05:06Выборы в Государственную думу
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Он подчеркнул, что "Единая Россия" системно занимается обновлением партии, привлечением новых ярких, талантливых людей в политику. Выборы в Госдуму не стали исключением.
"В результате наша фракция в Госдуме обновилась примерно наполовину", - отметил секретарь генсовета партии.
Агитационный плакат партии Единая Россия о предстоящих выборах в единый день голосования 19 сентября - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 11:18
Источник рассказал, кто из первой пятерки "Единой России" попадет в Госдуму
Среди новых лиц в нижней палате парламента - зампредседателя комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, руководитель Центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев (Томская область), руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева (Свердловская область), первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, врач Дмитрий Хубезов (Рязанская область), член Центрального штаба ОНФ, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич (Воронежская область), председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая (Москва), председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина (Республика Мордовия), победитель кадрового проекта "Единой России" "Федеральный ПолитСтартап", доброволец Андрей Гимбатов (Волгоградская область), сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева (Новгородская область), секретарь Хабаровского регионального отделения "Единой России" Максим Иванов (Хабаровский край), секретарь Амурского регионального отделения партии Вячеслав Логинов (Амурская область) и другие.
По словам Турчака, в ряде регионов произошло полное обновление депутатского корпуса: в Томской и Кемеровской областях полностью обновился список избранных депутатов по федеральному округу и большинство – по одномандатным округам. Схожая ситуация – в Ивановской, Калининградской областях и в Крыму, полностью обновился также депутатский корпус от Дагестана и Ингушетии. Половина избранных депутатов по федеральному списку представлены новыми лицами в Москве и Московской области. Также в Москве существенно обновился список одномандатников - 7 из 11 также впервые будут представлять "Единую Россию" в Госдуме.
Мероприятия партии Единая Россия по завершении единого дня голосования - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 14:00Выборы в Государственную думу
"Единая Россия" получает конституционное большинство в новом созыве Думы
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияОбщероссийский народный фронтАндрей ТурчакГосдума РФ
 
 
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