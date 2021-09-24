https://ria.ru/20210924/donbass-1751656677.html

В ЛНР заявили об обнаружении 17 единиц техники ВСУ в Донбассе за неделю

В ЛНР заявили об обнаружении 17 единиц техники ВСУ в Донбассе за неделю - РИА Новости, 24.09.2021

В ЛНР заявили об обнаружении 17 единиц техники ВСУ в Донбассе за неделю

Украинские силовики за минувшую неделю разместили 17 единиц вооружения и военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:59

2021-09-24T15:59

2021-09-24T15:59

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Украинские силовики за минувшую неделю разместили 17 единиц вооружения и военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.В ЛНР ранее заявили, что за неделю зафиксировали девять обстрелов со стороны украинских силовиков."Наша разведка выявила 17 единиц вооружения и военной техники ВС Украины, запрещенных минскими соглашениями, размещенных вдоль линии боевого соприкосновения", - сказал Филипоненко на брифинге.Он уточнил, что такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе. По Филипоненко словам, среди прочего вооружения Народная милиция ЛНР зафиксировала пять танков в населенном пункте Окнино и четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" калибром 122 миллиметра в городе Попасная. Оба населенных пункта находятся у линии соприкосновения и подконтрольны Киеву.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210919/donbass-1750767818.html

https://ria.ru/20210924/donbass-1751575345.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, киев, оон, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр