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В Вологде возбудили дело из-за угроз устроить стрельбу в учебном заведении
В Вологде возбудили дело из-за угроз устроить стрельбу в учебном заведении - РИА Новости, 24.09.2021
В Вологде возбудили дело из-за угроз устроить стрельбу в учебном заведении
Следственные органы возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц после того, как в чате одного их мессенджеров пользователь пообещал... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:30
2021-09-24T19:30
2021-09-24T19:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц после того, как в чате одного их мессенджеров пользователь пообещал устроить стрельбу в одном из учебных заведений Вологды, сообщает СУСК по Вологодской области.Как информирует ведомство, 20 сентября в одном из мессенджеров был выявлен чат, где "размещались тексты и изображения о намерении пользователя в одном из учебных заведений областного центра осуществить расстрел людей". Общаясь с подписчиками, этот пользователь упоминал выбор одной из гимназий и обговаривал предполагаемую дата преступления. При этом скриншоты электронных страниц с пользовательским чатом "стали массово распространяться среди населения", отмечает региональное следственное управление."По результатам доследственной проверки следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Как заявляет СУСК, уже установлен причастный к публикации этих сведений, он находится за пределами Вологодской области.
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происшествия, вологодская область, вологда, россия
В Вологде возбудили дело из-за угроз устроить стрельбу в учебном заведении
СК возбудил уголовное дело из-за угроз устроить стрельбу в учебном заведении в Вологде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости.
Следственные органы возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц после того, как в чате одного их мессенджеров пользователь пообещал устроить стрельбу в одном из учебных заведений Вологды
, сообщает СУСК по Вологодской области
.
Как информирует ведомство, 20 сентября в одном из мессенджеров был выявлен чат, где "размещались тексты и изображения о намерении пользователя в одном из учебных заведений областного центра осуществить расстрел людей". Общаясь с подписчиками, этот пользователь упоминал выбор одной из гимназий и обговаривал предполагаемую дата преступления. При этом скриншоты электронных страниц с пользовательским чатом "стали массово распространяться среди населения", отмечает региональное следственное управление.
"По результатам доследственной проверки следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Как заявляет СУСК, уже установлен причастный к публикации этих сведений, он находится за пределами Вологодской области.