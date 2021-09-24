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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/byulleteni-1751610850.html
Комиссии признали недействительными 40 605 бюллетеней на выборах
Комиссии признали недействительными 40 605 бюллетеней на выборах - РИА Новости, 24.09.2021
Комиссии признали недействительными 40 605 бюллетеней на выборах
Недействительными на выборах 17-19 сентября признаны 40 605 бюллетеней на 157 участках в 43 регионах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:54
2021-09-24T14:39
выборы в государственную думу
политика
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Недействительными на выборах 17-19 сентября признаны 40 605 бюллетеней на 157 участках в 43 регионах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Признаны комиссиями недействительными 40 605 избирательных бюллетеней на 157 избирательных участках в 43 регионах страны", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Среди причин, по которым бюллетени признавали недействительными, она назвала обнаруженный брак в тираже изготовленных для КОИБ бюллетеней, некачественно оформленный реестр выездного голосования, заполнение бюллетеня за избирателя членом комиссии, нарушение целостности сейф-пакета, обнаружение большего числа бюллетеней в переносном ящике, чем число записавшихся избирателей, и другие.
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политика, элла памфилова, россия
12:54 24.09.2021 (обновлено: 14:39 24.09.2021)
 
Комиссии признали недействительными 40 605 бюллетеней на выборах

Комиссии признали недействительными 40 605 бюллетеней на 157 участках на выборах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Недействительными на выборах 17-19 сентября признаны 40 605 бюллетеней на 157 участках в 43 регионах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Признаны комиссиями недействительными 40 605 избирательных бюллетеней на 157 избирательных участках в 43 регионах страны", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
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ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися
Среди причин, по которым бюллетени признавали недействительными, она назвала обнаруженный брак в тираже изготовленных для КОИБ бюллетеней, некачественно оформленный реестр выездного голосования, заполнение бюллетеня за избирателя членом комиссии, нарушение целостности сейф-пакета, обнаружение большего числа бюллетеней в переносном ящике, чем число записавшихся избирателей, и другие.
 
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