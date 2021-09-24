https://ria.ru/20210924/boeing-1751586491.html

Boeing считает, что КНР понадобится 8700 новых самолетов в ближайшие 20 лет

Boeing считает, что КНР понадобится 8700 новых самолетов в ближайшие 20 лет - РИА Новости, 24.09.2021

Boeing считает, что КНР понадобится 8700 новых самолетов в ближайшие 20 лет

Китаю до 2040 года понадобится 8700 новых гражданских самолетов стоимостью порядка 1,47 триллиона долларов. С таким прогнозом выступила американская корпорация... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:28

2021-09-24T11:28

2021-09-24T11:28

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МОСКВА, 24 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китаю до 2040 года понадобится 8700 новых гражданских самолетов стоимостью порядка 1,47 триллиона долларов. С таким прогнозом выступила американская корпорация Boeing.По прогнозу компании, на КНР придется 20% глобального рынка широкофюзеляжных лайнеров. Спрос на них составит порядка 1850 единиц.В Boeingсчитают, что объем пассажиропотока на авиатранспорте в КНР превысит общеевропейский к 2030-му, а североамериканский – к 2040 году.

https://ria.ru/20210924/ekspo-1751573469.html

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экономика, китай, москва