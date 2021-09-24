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Биография Наталии Аринбасаровой

Биография Наталии Аринбасаровой - РИА Новости, 24.09.2021

Биография Наталии Аринбасаровой

Российская и советская актриса Наталия Утевлевна Аринбасарова родилась 24 сентября 1946 года в Москве. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T05:59

2021-09-24T05:59

2021-09-24T05:59

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Российская и советская актриса Наталия Утевлевна Аринбасарова родилась 24 сентября 1946 года в Москве.В 1964 году окончила Академическое хореографическое училище при Большом театре СССР (ныне Московская государственная академия хореографии), в 1971 году – ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).С 1971 года работает в Театре-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). До учебы во ВГИКе Аринбасарова снялась в роли Алтынай в фильме "Первый учитель" (1965), за которую была удостоена Кубка Вольпи Международного кинофестиваля в Венеции в 1966 году.В советском кинематографе Наталия Аринбасарова сыграла много ролей национальных героинь из Средней Азии (сама она по национальности казашка), среди которых можно выделить роли Маншук Маметовой в "Песне о Маншук", (1969, премия комсомола Казахстана и приз Всесоюзного кинофестиваля) и целинницы Камшат Сатаевой во "Вкусе хлеба" (1979, Государственная премия СССР, 1980).Аринбасарова сыграла главные роли в картинах "Джамиля" (1969), "У старой мельницы" (1972), "Улан" (1977), снималась в кинофильмах "Ташкент – город хлебный" (1967), "У озера" (1969), "Выбор" (1975), "Транссибирский экспресс" (1977), "Корабль пришельцев" (1984), "Первая конная" (1984), сериалах "Визит к Минотавру" (1987) и "Вход в Лабиринт" (1989) и др.В 1990-х годах она снималась в кинолентах "Русская рулетка" (1990), "Семьянин" (1991), "Трам-тарарам, или Бухты-барахты" (1993), российско-польских картинах "Прекрасная незнакомка" (1992) и "За что" (1994), казахской драме "Слабое сердце" (1994), российско-венгерском фильме "Наташа" (1997) и др.В 2000-х годах играла роли в казахском сериале "Саранча" (2000-2003) и казахской социальной драме "Молитва Лейлы" (2002), боевике "Побег" (2005), сериалах "Люба, дети и завод" (2005-2006), "Сделка" (2006), "Маршрут" (2007), "Одна любовь души моей" (2007), "Наследство" (2008), "Правосудие волков" (2009) и др.Аринбасарова исполнила главные роли в казахско-французской комедии "Нежданная любовь" (2010), казахской драме "Небо моего детства" (2011), киноальманахе "Сердце мое – Астана" (2011), казахской биографической драме "Путь лидера. Огненная река. Железная гора" (2013), сериале "До смерти красива" (2013), снималась в фильмах и сериалах "Разрывая замкнутый круг" (Казахстан, 2014), "Врачиха" (2014), "Сон как жизнь" (2014), "Муж с доставкой на дом" (2016), "Холодное сердце" (2016).Среди ее киноработ последних лет – роли в сериалах "А.Л.Ж.И.Р." (2018), "Сильная слабая женщина" (2019), "Хозяйка горы" (2020). Всего актриса сыграла в кино 70 ролей.Наталия Аринбасарова – Заслуженная артистка РСФСР (1979). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978), Государственной премии СССР (1980).В 1970 году она стала лауреатом премии Ленинского комсомола Казахской ССР. Заслуженная артистка Казахстана (1997).Аринбасарова является обладательницей Золотого кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля (1966), Второй премии Всесоюзного кинофестиваля (1970), Приза за лучшую женскую роль фестиваля "Звезды завтрашнего дня" в Женеве (1994). В 2012 году актриса стала обладательницей Международной премии имени Чингиза Айтматова "за исключительное воплощение киргизских героинь Айтматова на экране". Наталия Аринбасарова была замужем за режиссером Андреем Кончаловским, художником Николаем Двигубским (1936-2008). От этих браков у нее есть сын – режиссер Егор Кончаловский и дочь – актриса, сценарист, режиссер Екатерина Двигубская. Вместе с дочерью Аринбасарова написала биографическую книгу "Лунные дороги".Наталия Аринбасарова также была замужем за режиссером, сценаристом и продюсером Эльдором Уразбаевым (1940-2012).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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