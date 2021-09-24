https://ria.ru/20210924/alpinisty-1751547563.html

Гид назвал возможную причину гибели альпинистов на Эльбрусе

Гид назвал возможную причину гибели альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021

Гид назвал возможную причину гибели альпинистов на Эльбрусе

Причиной несчастного случая с гибелью альпинистов на Эльбрусе могла стать халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения, заявил "Российской газете"... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T01:31

2021-09-24T01:31

2021-09-24T03:27

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

эльбрус

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152625/54/1526255430_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_f96be1307335c537659d6651e7dcee6d.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Причиной несчастного случая с гибелью альпинистов на Эльбрусе могла стать халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения, заявил "Российской газете" проводник, который сейчас находится на горе.Собеседник издания уточнил, что наткнулся на группу туристов, так как совершал восхождение в тот же день.По его мнению, альпинисты начали спуск с сильным запозданием, поскольку группу ищут практически у самой вершины Эльбруса.Проводник заключил, что для восхождения на гору группе из 23 человек требовалось не два, а четыре гида.Вечером в четверг поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751546409.html

эльбрус

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрус, россия