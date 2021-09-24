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Гид назвал возможную причину гибели альпинистов на Эльбрусе
Гид назвал возможную причину гибели альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021
Гид назвал возможную причину гибели альпинистов на Эльбрусе
Причиной несчастного случая с гибелью альпинистов на Эльбрусе могла стать халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения, заявил "Российской газете"... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T01:31
2021-09-24T01:31
2021-09-24T03:27
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Причиной несчастного случая с гибелью альпинистов на Эльбрусе могла стать халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения, заявил "Российской газете" проводник, который сейчас находится на горе.Собеседник издания уточнил, что наткнулся на группу туристов, так как совершал восхождение в тот же день.По его мнению, альпинисты начали спуск с сильным запозданием, поскольку группу ищут практически у самой вершины Эльбруса.Проводник заключил, что для восхождения на гору группе из 23 человек требовалось не два, а четыре гида.Вечером в четверг поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрус, россия
01:31 24.09.2021 (обновлено: 03:27 24.09.2021)
Гид назвал возможную причину гибели альпинистов на Эльбрусе
Очевидец: халатность гидов и пренебрежение графиком привели к гибели туристов на Эльбрусе
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Причиной несчастного случая с гибелью альпинистов на Эльбрусе
могла стать халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения, заявил "Российской газете
" проводник, который сейчас находится на горе.
Собеседник издания уточнил, что наткнулся на группу туристов, так как совершал восхождение в тот же день.
"Они сильно задерживались. Мы их обогнали на спуске. В тот момент с ними все было в порядке. Должно быть, происшествие случилось позже", — предположил проводник.
По его мнению, альпинисты начали спуск с сильным запозданием, поскольку группу ищут практически у самой вершины Эльбруса.
"Насколько мне известно, у руководителя группы нет альпинистского опыта", — пояснил он.
Проводник заключил, что для восхождения на гору группе из 23 человек требовалось не два, а четыре гида.
Вечером в четверг поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов.