Талибы хотят привлечь российские инвестиции, заявил замминистра
Замминистра Муджахид: Россия могла бы реализовать свои экономические проекты в Афганистане
© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия наряду с другими странами могла бы начать реализовывать свои экономические проекты в Афганистане и инвестировать в страну, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
"Я не знаю по конкретным проектам, но разные народы могут нам помочь. Россия в том числе может помочь своими экономическими, торговыми и инвестиционными проектами в Афганистане и в других экономических вопросах. Турция может помочь нам с образованием. Также и другие страны могут оказать нам содействие", - сказал Муджахид.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.