https://ria.ru/20210924/afganistan-1751561611.html

Новое правительство Афганистана заявило о желании посетить Москву

Новое правительство Афганистана заявило о желании посетить Москву - РИА Новости, 24.09.2021

Новое правительство Афганистана заявило о желании посетить Москву

Новое правительство Афганистана рассчитывает развивать отношения с Россией на высоком уровне и посетить Москву с визитом, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:03

2021-09-24T09:03

2021-09-24T09:20

захват власти в афганистане талибами

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афганистан

москва

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новое правительство Афганистана рассчитывает развивать отношения с Россией на высоком уровне и посетить Москву с визитом, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид."Мы ждем (приглашения для) визита в Москву. У нас нет никаких проблем, мы просим о высоком уровне отношений с правительством России. Так как РФ является важным для нас соседом, и, даст бог, когда придет день, мы станем свидетелям крепких отношений между Кабулом и Москвой", - сказал Муджахид.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, афганистан, москва, россия