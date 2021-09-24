09:03 24.09.2021 (обновлено: 09:20 24.09.2021)
Новое правительство Афганистана заявило о желании посетить Москву
Замминистра информации Афганистана Муджахид заявил о желании правительства посетить Москву
© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новое правительство Афганистана рассчитывает развивать отношения с Россией на высоком уровне и посетить Москву с визитом, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.
"Мы ждем (приглашения для) визита в Москву. У нас нет никаких проблем, мы просим о высоком уровне отношений с правительством России. Так как РФ является важным для нас соседом, и, даст бог, когда придет день, мы станем свидетелям крепких отношений между Кабулом и Москвой", - сказал Муджахид.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация