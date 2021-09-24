https://ria.ru/20210924/afganistan-1751558694.html

Талибы могут попросить помощи для получения места в ООН, заявил замминистра

Талибы могут попросить помощи для получения места в ООН, заявил замминистра - РИА Новости, 24.09.2021

Талибы могут попросить помощи для получения места в ООН, заявил замминистра

Временное правительство Афганистана может обратиться за помощью к дружественным странам в вопросе получения места в ООН, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T08:22

2021-09-24T08:22

2021-09-24T08:22

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

катар

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Временное правительство Афганистана может обратиться за помощью к дружественным странам в вопросе получения места в ООН, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид."Да, почему нет. Другие страны, близкие нам, такие как Катар и другие, которые поддержали нас в трудное время, - они могут взять на себя роль посредников или связующего звена между нами и могут помочь нам в вопросе получения места в ООН. Это наше право, и мы приветствуем любое государство, способное нам в этом помочь", - сказал Муджахид.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210924/afganistan-1751557541.html

https://ria.ru/20210923/posly-1751519982.html

катар

афганистан

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в мире, оон, талибан, катар, афганистан, мохаммад хасан ахунд