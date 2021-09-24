Талибы могут попросить помощи для получения места в ООН, заявил замминистра
Замминистра Муджахид: талибы могут попросить Катар помочь получить место в ООН
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Временное правительство Афганистана может обратиться за помощью к дружественным странам в вопросе получения места в ООН, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
"Да, почему нет. Другие страны, близкие нам, такие как Катар и другие, которые поддержали нас в трудное время, - они могут взять на себя роль посредников или связующего звена между нами и могут помочь нам в вопросе получения места в ООН. Это наше право, и мы приветствуем любое государство, способное нам в этом помочь", - сказал Муджахид.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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