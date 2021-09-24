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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210924/afganistan-1751557541.html
Талибы не получили ответ от ООН о назначении постпреда, заявили в Кабуле
Талибы не получили ответ от ООН о назначении постпреда, заявили в Кабуле - РИА Новости, 24.09.2021
Талибы не получили ответ от ООН о назначении постпреда, заявили в Кабуле
Движение "Талибан"* пока не получило ответ ООН по поводу назначения Сухейль Шахина постпредом во всемирной организации, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T08:06
2021-09-24T08:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
сухейль шахин
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* пока не получило ответ ООН по поводу назначения Сухейль Шахина постпредом во всемирной организации, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид."С нашей стороны состоялось назначение господина Сухейль Шахина на пост представителя Афганистана в ООН. Мы ждем их ответа, до сих пор мы его не получили. Мы в ожидании по данному вопросу", - сказал Муджахид.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210921/afganistan-1751220144.html
https://ria.ru/20210923/posly-1751519982.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, сухейль шахин, мохаммад хасан ахунд
08:06 24.09.2021
 
Талибы не получили ответ от ООН о назначении постпреда, заявили в Кабуле

Замминистра информации Афганистана: ООН не ответила по поводу назначения Шахина постпредом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредставитель делегации политического офиса движения "Талибан"* Мохаммад Сохаил Шахин
Представитель делегации политического офиса движения Талибан* Мохаммад Сохаил Шахин - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* пока не получило ответ ООН по поводу назначения Сухейль Шахина постпредом во всемирной организации, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
"С нашей стороны состоялось назначение господина Сухейль Шахина на пост представителя Афганистана в ООН. Мы ждем их ответа, до сих пор мы его не получили. Мы в ожидании по данному вопросу", - сказал Муджахид.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 23:30Захват власти в Афганистане талибами
"Талибан"* назначил Шахина постпредом Афганистана при ООН
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Представитель движения Талибан* Забиулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 19:14
В "Талибане"* назвали условие назначения новых послов Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанСухейль ШахинМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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