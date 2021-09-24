Талибы не получили ответ от ООН о назначении постпреда, заявили в Кабуле
Замминистра информации Афганистана: ООН не ответила по поводу назначения Шахина постпредом
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредставитель делегации политического офиса движения "Талибан"* Мохаммад Сохаил Шахин
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* пока не получило ответ ООН по поводу назначения Сухейль Шахина постпредом во всемирной организации, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
"С нашей стороны состоялось назначение господина Сухейль Шахина на пост представителя Афганистана в ООН. Мы ждем их ответа, до сих пор мы его не получили. Мы в ожидании по данному вопросу", - сказал Муджахид.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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