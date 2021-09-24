https://ria.ru/20210924/afganistan-1751557541.html

Талибы не получили ответ от ООН о назначении постпреда, заявили в Кабуле

Талибы не получили ответ от ООН о назначении постпреда, заявили в Кабуле - РИА Новости, 24.09.2021

Талибы не получили ответ от ООН о назначении постпреда, заявили в Кабуле

Движение "Талибан"* пока не получило ответ ООН по поводу назначения Сухейль Шахина постпредом во всемирной организации, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T08:06

2021-09-24T08:06

2021-09-24T08:06

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

сухейль шахин

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* пока не получило ответ ООН по поводу назначения Сухейль Шахина постпредом во всемирной организации, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид."С нашей стороны состоялось назначение господина Сухейль Шахина на пост представителя Афганистана в ООН. Мы ждем их ответа, до сих пор мы его не получили. Мы в ожидании по данному вопросу", - сказал Муджахид.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210921/afganistan-1751220144.html

https://ria.ru/20210923/posly-1751519982.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, сухейль шахин, мохаммад хасан ахунд