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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210924/afganistan-1751548780.html
На встрече министров G20 обсудили финансовую помощь Афганистану
На встрече министров G20 обсудили финансовую помощь Афганистану - РИА Новости, 24.09.2021
На встрече министров G20 обсудили финансовую помощь Афганистану
Необходимо обеспечить международное содействие восстановлению Афганистана и своевременный перевод стране финансовых средств, говорится в сообщении МИД РФ по... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T02:27
2021-09-24T02:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
нью-йорк (город)
афганистан
большая двадцатка
сергей вершинин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Необходимо обеспечить международное содействие восстановлению Афганистана и своевременный перевод стране финансовых средств, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи "Большой двадцатки" по Афганистану.Министерская встреча G20, посвящённая ситуации в Афганистане, прошла в Нью-Йорке в среду на полях сессии ГА ООН. Российскую сторону представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.В министерстве отметили, что Вершинин на встрече "акцентировал принципиальную значимость эффективного реагирования на вызовы в Афганистане, купирования террористической и наркоугроз, а также международного содействия восстановлению страны и своевременного перевода финансовых средств". Он также отметил "особую важность усилий по нацпримирению при содействии расширенной "тройки" по Афганистану, а также Московского формата".В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210921/afganistan-1751173644.html
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в мире, оон, талибан, нью-йорк (город), афганистан, большая двадцатка, сергей вершинин, россия, мохаммад хасан ахунд
02:27 24.09.2021
 
На встрече министров G20 обсудили финансовую помощь Афганистану

G20: необходимо своевременно обеспечить перевод Афганистану финансовых средств

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Необходимо обеспечить международное содействие восстановлению Афганистана и своевременный перевод стране финансовых средств, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи "Большой двадцатки" по Афганистану.
Министерская встреча G20, посвящённая ситуации в Афганистане, прошла в Нью-Йорке в среду на полях сессии ГА ООН. Российскую сторону представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Участники отметили важность координации подходов международного сообщества к урегулированию ситуации в Афганистане и решению насущных проблем. Подчеркнута, среди прочего, необходимость незамедлительной гумпомощи населению страны и беспрепятственного доступа для предотвращения гуманитарной катастрофы", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
В министерстве отметили, что Вершинин на встрече "акцентировал принципиальную значимость эффективного реагирования на вызовы в Афганистане, купирования террористической и наркоугроз, а также международного содействия восстановлению страны и своевременного перевода финансовых средств". Он также отметил "особую важность усилий по нацпримирению при содействии расширенной "тройки" по Афганистану, а также Московского формата".
В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанНью-Йорк (город)АфганистанБольшая двадцаткаСергей ВершининРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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