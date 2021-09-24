https://ria.ru/20210924/afganistan-1751548780.html

На встрече министров G20 обсудили финансовую помощь Афганистану

На встрече министров G20 обсудили финансовую помощь Афганистану - РИА Новости, 24.09.2021

На встрече министров G20 обсудили финансовую помощь Афганистану

Необходимо обеспечить международное содействие восстановлению Афганистана и своевременный перевод стране финансовых средств, говорится в сообщении МИД РФ по... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T02:27

2021-09-24T02:27

2021-09-24T02:27

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

нью-йорк (город)

афганистан

большая двадцатка

сергей вершинин

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Необходимо обеспечить международное содействие восстановлению Афганистана и своевременный перевод стране финансовых средств, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи "Большой двадцатки" по Афганистану.Министерская встреча G20, посвящённая ситуации в Афганистане, прошла в Нью-Йорке в среду на полях сессии ГА ООН. Российскую сторону представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.В министерстве отметили, что Вершинин на встрече "акцентировал принципиальную значимость эффективного реагирования на вызовы в Афганистане, купирования террористической и наркоугроз, а также международного содействия восстановлению страны и своевременного перевода финансовых средств". Он также отметил "особую важность усилий по нацпримирению при содействии расширенной "тройки" по Афганистану, а также Московского формата".В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210921/afganistan-1751173644.html

нью-йорк (город)

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в мире, оон, талибан, нью-йорк (город), афганистан, большая двадцатка, сергей вершинин, россия, мохаммад хасан ахунд