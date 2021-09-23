https://ria.ru/20210923/zvyagintsev-1751442594.html

Роднянский выразил уверенность, что скоро продолжит работу со Звягинцевым

Роднянский выразил уверенность, что скоро продолжит работу со Звягинцевым - РИА Новости, 23.09.2021

Роднянский выразил уверенность, что скоро продолжит работу со Звягинцевым

Продюсер Александр Роднянский выразил уверенность, что скоро вместе с режиссером Андреем Звягинцевым, который находится на лечении в клинике из-за коронавируса, РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:46

2021-09-23T12:46

2021-09-23T12:50

культура

германия

александр роднянский

андрей звягинцев

новости культуры

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский выразил уверенность, что скоро вместе с режиссером Андреем Звягинцевым, который находится на лечении в клинике из-за коронавируса, продолжит работу над следующим фильмом."Я бы хотел попросить вас, уважаемые журналисты и любимые зрители, дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича. И позволить ей сосредоточиться на его здоровье. Это сложный момент. Но оптимистичный", - написал Роднянский в Instagram.По его словам, "очень многие помогали и помогают семье". "В том числе, крупнейшие бизнесмены и политики. Спасибо им огромное! Когда все испытания останутся за спиной, мы всех назовем поименно и громко поблагодарим. Когда у нас будут важные новости, мы непременно ими поделимся", - добавил продюсер."Уверен, что скоро мы продолжим работу над следующим фильмом выдающегося режиссера", - написал Роднянский на своей странице в Instagram.По данным СМИ, режиссер долгое время лечится в Германии от последствий коронавируса.Андрей Звягинцев — один из самых востребованных российских режиссеров, лауреат множества кинофестивалей, среди которых Венецианский и Каннский кинофестивали.

https://ria.ru/20210922/zvyagintsev-1751314403.html

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германия, александр роднянский, андрей звягинцев, новости культуры, коронавирус covid-19