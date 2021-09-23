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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210923/zvyagintsev-1751442594.html
Роднянский выразил уверенность, что скоро продолжит работу со Звягинцевым
Роднянский выразил уверенность, что скоро продолжит работу со Звягинцевым - РИА Новости, 23.09.2021
Роднянский выразил уверенность, что скоро продолжит работу со Звягинцевым
Продюсер Александр Роднянский выразил уверенность, что скоро вместе с режиссером Андреем Звягинцевым, который находится на лечении в клинике из-за коронавируса, РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:46
2021-09-23T12:50
культура
германия
александр роднянский
андрей звягинцев
новости культуры
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский выразил уверенность, что скоро вместе с режиссером Андреем Звягинцевым, который находится на лечении в клинике из-за коронавируса, продолжит работу над следующим фильмом."Я бы хотел попросить вас, уважаемые журналисты и любимые зрители, дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича. И позволить ей сосредоточиться на его здоровье. Это сложный момент. Но оптимистичный", - написал Роднянский в Instagram.По его словам, "очень многие помогали и помогают семье". "В том числе, крупнейшие бизнесмены и политики. Спасибо им огромное! Когда все испытания останутся за спиной, мы всех назовем поименно и громко поблагодарим. Когда у нас будут важные новости, мы непременно ими поделимся", - добавил продюсер."Уверен, что скоро мы продолжим работу над следующим фильмом выдающегося режиссера", - написал Роднянский на своей странице в Instagram.По данным СМИ, режиссер долгое время лечится в Германии от последствий коронавируса.Андрей Звягинцев — один из самых востребованных российских режиссеров, лауреат множества кинофестивалей, среди которых Венецианский и Каннский кинофестивали.
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германия, александр роднянский, андрей звягинцев, новости культуры, коронавирус covid-19
12:46 23.09.2021 (обновлено: 12:50 23.09.2021)
 
Роднянский выразил уверенность, что скоро продолжит работу со Звягинцевым

Роднянский выразил уверенность, что скоро продолжит работу со Звягинцевым

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПродюсер Александр Роднянский (слева) и кинорежиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма "Левиафан" в кинотеатре "Москва"
Продюсер Александр Роднянский (слева) и кинорежиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма Левиафан в кинотеатре Москва - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский выразил уверенность, что скоро вместе с режиссером Андреем Звягинцевым, который находится на лечении в клинике из-за коронавируса, продолжит работу над следующим фильмом.
"Я бы хотел попросить вас, уважаемые журналисты и любимые зрители, дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича. И позволить ей сосредоточиться на его здоровье. Это сложный момент. Но оптимистичный", - написал Роднянский в Instagram.
По его словам, "очень многие помогали и помогают семье". "В том числе, крупнейшие бизнесмены и политики. Спасибо им огромное! Когда все испытания останутся за спиной, мы всех назовем поименно и громко поблагодарим. Когда у нас будут важные новости, мы непременно ими поделимся", - добавил продюсер.
"Уверен, что скоро мы продолжим работу над следующим фильмом выдающегося режиссера", - написал Роднянский на своей странице в Instagram.
По данным СМИ, режиссер долгое время лечится в Германии от последствий коронавируса.
Андрей Звягинцев — один из самых востребованных российских режиссеров, лауреат множества кинофестивалей, среди которых Венецианский и Каннский кинофестивали.
Режиссер Андрей Звягинцев - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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КультураГерманияАлександр РоднянскийАндрей ЗвягинцевНовости культурыКоронавирус COVID-19
 
 
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