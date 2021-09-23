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СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США - РИА Новости, 23.09.2021
СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
Канцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года отклонила телефонный разговор с Джо Байденом, желавшим сделать свой первый звонок в качестве президента США... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T04:53
2021-09-23T13:48
в мире
сша
канада
германия
джо байден
ангела меркель
джастин трюдо
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года отклонила телефонный разговор с Джо Байденом, желавшим сделать свой первый звонок в качестве президента США именно ей, говорится в статье Wall Street Journal.Американский лидер вступил в должность 20 января 2021 года.В материале отмечается, что беседа должна был стать сигналом возвращения к трансатлантической стабильности после эпохи Трампа.По данным издания, Меркель отвергла символические жесты Штатов как неуместные и попросила своих помощников назначить другую встречу. Разговор состоялся в понедельник, 25 января, когда канцлер вернулась на работу. В результате первым, кому позвонил Байден, стал премьер Канады Джастин Трюдо. С ним глава США поговорил 23 января.Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не будет переизбираться на новый срок и обещает уйти из политики. Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября, по их итогам сформируют новое правительство и выдвинут нового канцлера.
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в мире, сша, канада, германия, джо байден, ангела меркель, джастин трюдо
04:53 23.09.2021 (обновлено: 13:48 23.09.2021)
 
СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США

WSJ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года отклонила телефонный разговор с Джо Байденом, желавшим сделать свой первый звонок в качестве президента США именно ей, говорится в статье Wall Street Journal.
Американский лидер вступил в должность 20 января 2021 года.
В материале отмечается, что беседа должна был стать сигналом возвращения к трансатлантической стабильности после эпохи Трампа.

"У канцлера Германии были другие планы. Она отклонила предложение звонка в ту пятницу днем, потому что должна была уехать в свой загородный коттедж под Берлином", сообщила газета со ссылкой на советников, не уточняя при этом, с чьей стороны.

По данным издания, Меркель отвергла символические жесты Штатов как неуместные и попросила своих помощников назначить другую встречу. Разговор состоялся в понедельник, 25 января, когда канцлер вернулась на работу. В результате первым, кому позвонил Байден, стал премьер Канады Джастин Трюдо. С ним глава США поговорил 23 января.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не будет переизбираться на новый срок и обещает уйти из политики. Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября, по их итогам сформируют новое правительство и выдвинут нового канцлера.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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