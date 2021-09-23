https://ria.ru/20210923/zvonok-1751396557.html
СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США - РИА Новости, 23.09.2021
СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
Канцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года отклонила телефонный разговор с Джо Байденом, желавшим сделать свой первый звонок в качестве президента США... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T04:53
2021-09-23T04:53
2021-09-23T13:48
в мире
сша
канада
германия
джо байден
ангела меркель
джастин трюдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748121731_342:0:2815:1391_1920x0_80_0_0_4f1d985e353b8d4781fac335826bc49d.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года отклонила телефонный разговор с Джо Байденом, желавшим сделать свой первый звонок в качестве президента США именно ей, говорится в статье Wall Street Journal.Американский лидер вступил в должность 20 января 2021 года.В материале отмечается, что беседа должна был стать сигналом возвращения к трансатлантической стабильности после эпохи Трампа.По данным издания, Меркель отвергла символические жесты Штатов как неуместные и попросила своих помощников назначить другую встречу. Разговор состоялся в понедельник, 25 января, когда канцлер вернулась на работу. В результате первым, кому позвонил Байден, стал премьер Канады Джастин Трюдо. С ним глава США поговорил 23 января.Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не будет переизбираться на новый срок и обещает уйти из политики. Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября, по их итогам сформируют новое правительство и выдвинут нового канцлера.
https://ria.ru/20210921/bayden-1751070294.html
сша
канада
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748121731_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_65a0c26ffc539013a827dfd95df26cde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канада, германия, джо байден, ангела меркель, джастин трюдо
04:53 23.09.2021 (обновлено: 13:48 23.09.2021)
СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
WSJ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США