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СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США

СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США - РИА Новости, 23.09.2021

СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США

Канцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года отклонила телефонный разговор с Джо Байденом, желавшим сделать свой первый звонок в качестве президента США... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T04:53

2021-09-23T04:53

2021-09-23T13:48

в мире

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джо байден

ангела меркель

джастин трюдо

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года отклонила телефонный разговор с Джо Байденом, желавшим сделать свой первый звонок в качестве президента США именно ей, говорится в статье Wall Street Journal.Американский лидер вступил в должность 20 января 2021 года.В материале отмечается, что беседа должна был стать сигналом возвращения к трансатлантической стабильности после эпохи Трампа.По данным издания, Меркель отвергла символические жесты Штатов как неуместные и попросила своих помощников назначить другую встречу. Разговор состоялся в понедельник, 25 января, когда канцлер вернулась на работу. В результате первым, кому позвонил Байден, стал премьер Канады Джастин Трюдо. С ним глава США поговорил 23 января.Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не будет переизбираться на новый срок и обещает уйти из политики. Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября, по их итогам сформируют новое правительство и выдвинут нового канцлера.

https://ria.ru/20210921/bayden-1751070294.html

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канада

германия

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в мире, сша, канада, германия, джо байден, ангела меркель, джастин трюдо