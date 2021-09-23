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https://ria.ru/20210923/zelenskiy-1751478726.html
Зеленский рассказал, для кого открыта Украина
Зеленский рассказал, для кого открыта Украина - РИА Новости, 23.09.2021
Зеленский рассказал, для кого открыта Украина
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие закона о деолигархизации и заявил, что Украина открыта для крупного бизнеса, но не для... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:56
2021-09-23T15:56
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие закона о деолигархизации и заявил, что Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ.Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр."Приветствую принятие украинским парламентом моего законопроекта о деолигархизации №5599! Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться. Спасибо всем депутатам за поддержку!" - написал президент в Twitter.В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов назвал день принятия закона "самым важным днем в новейшей истории Украины". "Эксперты и ученые позже, наверное, напишут о нем как о точке бифуркации, а для нас он стал точкой выбора между будущим и прошлым… За 30 лет нашу страну часто вели ложными путями, заводя в тупики или пытаясь направить нас по старому "московскому тракту", который усеян костями украинцев. Парламент голосовал за ложные законы, а экс-президенты принимали ошибочные, иногда губительные, решения", - написал Данилов на свое странице в Facebook.Данилов подчеркнул, что Украина раз и навсегда должна избавиться кланово-олигархической системы.
https://ria.ru/20210923/zelenskiy-1751393194.html
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в мире, украина, владимир зеленский
15:56 23.09.2021
 
Зеленский рассказал, для кого открыта Украина

Зеленский: Украина открыта для бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие закона о деолигархизации и заявил, что Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ.
Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
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"Приветствую принятие украинским парламентом моего законопроекта о деолигархизации №5599! Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться. Спасибо всем депутатам за поддержку!" - написал президент в Twitter.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов назвал день принятия закона "самым важным днем в новейшей истории Украины". "Эксперты и ученые позже, наверное, напишут о нем как о точке бифуркации, а для нас он стал точкой выбора между будущим и прошлым… За 30 лет нашу страну часто вели ложными путями, заводя в тупики или пытаясь направить нас по старому "московскому тракту", который усеян костями украинцев. Парламент голосовал за ложные законы, а экс-президенты принимали ошибочные, иногда губительные, решения", - написал Данилов на свое странице в Facebook.
Данилов подчеркнул, что Украина раз и навсегда должна избавиться кланово-олигархической системы.
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