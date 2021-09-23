Зеленский рассказал, для кого открыта Украина
Зеленский: Украина открыта для бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников
© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие закона о деолигархизации и заявил, что Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ.
Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
"Приветствую принятие украинским парламентом моего законопроекта о деолигархизации №5599! Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться. Спасибо всем депутатам за поддержку!" - написал президент в Twitter.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов назвал день принятия закона "самым важным днем в новейшей истории Украины". "Эксперты и ученые позже, наверное, напишут о нем как о точке бифуркации, а для нас он стал точкой выбора между будущим и прошлым… За 30 лет нашу страну часто вели ложными путями, заводя в тупики или пытаясь направить нас по старому "московскому тракту", который усеян костями украинцев. Парламент голосовал за ложные законы, а экс-президенты принимали ошибочные, иногда губительные, решения", - написал Данилов на свое странице в Facebook.
Данилов подчеркнул, что Украина раз и навсегда должна избавиться кланово-олигархической системы.
22 сентября, 15:15Глава МВД Украины назвал цель покушения на помощника Зеленского