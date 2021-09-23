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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210923/vaktsinatsiya-1751478314.html
В Краснодарском крае терапевт имитировала вакцинацию от COVID-19
В Краснодарском крае терапевт имитировала вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2021
В Краснодарском крае терапевт имитировала вакцинацию от COVID-19
Уголовное дело возбуждено в Туапсе на терапевта, которая подозревается в имитации вакцинации от COVID и внесении в федеральную базу вакцинированных от... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:55
2021-09-23T15:55
распространение коронавируса
происшествия
краснодарский край
туапсе
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КРАСНОДАР, 23 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Туапсе на терапевта, которая подозревается в имитации вакцинации от COVID и внесении в федеральную базу вакцинированных от коронавируса ложных сведений о фактически не проводившихся прививках, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ РФ, возбуждено уголовное дело в отношении 66-летней врача-терапевта центральной районной больницы, подозреваемой во внесении в единый государственный реестр заведомо ложных сведений о вакцинации граждан от COVID-19 (ч.1 ст. 285.3 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, минувшим летом к врачу обратился местный житель, который предложил её за вознаграждение предоставлять гражданам сведения о проведении им вакцинации от коронавирусной инфекции. Та согласилась и привлекла в помощь медсестру, которая "имитировала введение вакцины пациентам, утилизируя при этом медицинский препарат"."С июля по сентябрь 2021 года подозреваемая передала для внесения в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19 заведомо ложные сведения о вакцинации троих граждан, получив за это денежное вознаграждение в сумме 2 тысячи рублей за имитацию одной инъекции. Между тем, о противоправной деятельности фигурантки стало известно правоохранителям и ее действия были пресечены", - добавляется в релизе.Сейчас следователь выясняет наличие иных эпизодов подобной деятельности подозреваемой, а в рамках следствия также будет дана юридическая оценка действиям медсестры и тех лиц, которые передавали деньги, сообщает СУСК.
https://ria.ru/20210729/medsestra-1743486677.html
https://ria.ru/20210723/vaktsina-1742567798.html
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происшествия, краснодарский край, туапсе, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:55 23.09.2021
 
В Краснодарском крае терапевт имитировала вакцинацию от COVID-19

В Туапсе завели дело на терапевта, вносившую в базу ложные данные о вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОДАР, 23 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Туапсе на терапевта, которая подозревается в имитации вакцинации от COVID и внесении в федеральную базу вакцинированных от коронавируса ложных сведений о фактически не проводившихся прививках, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ РФ, возбуждено уголовное дело в отношении 66-летней врача-терапевта центральной районной больницы, подозреваемой во внесении в единый государственный реестр заведомо ложных сведений о вакцинации граждан от COVID-19 (ч.1 ст. 285.3 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, минувшим летом к врачу обратился местный житель, который предложил её за вознаграждение предоставлять гражданам сведения о проведении им вакцинации от коронавирусной инфекции. Та согласилась и привлекла в помощь медсестру, которая "имитировала введение вакцины пациентам, утилизируя при этом медицинский препарат".
"С июля по сентябрь 2021 года подозреваемая передала для внесения в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19 заведомо ложные сведения о вакцинации троих граждан, получив за это денежное вознаграждение в сумме 2 тысячи рублей за имитацию одной инъекции. Между тем, о противоправной деятельности фигурантки стало известно правоохранителям и ее действия были пресечены", - добавляется в релизе.
Сейчас следователь выясняет наличие иных эпизодов подобной деятельности подозреваемой, а в рамках следствия также будет дана юридическая оценка действиям медсестры и тех лиц, которые передавали деньги, сообщает СУСК.
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Распространение коронавирусаПроисшествияКраснодарский крайТуапсеСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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