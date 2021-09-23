https://ria.ru/20210923/sud-1751532751.html

Суд в Москве арестовал пенсионера, обвиняемого в убийстве бывшей невестки

Суд в Москве арестовал пенсионера, обвиняемого в убийстве бывшей невестки - РИА Новости, 23.09.2021

Суд в Москве арестовал пенсионера, обвиняемого в убийстве бывшей невестки

Перовский суд Москвы арестовал пенсионера, обвиняемого в убийстве своей бывшей невестки на фоне неприязни из-за развода с его сыном, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T20:53

2021-09-23T20:53

2021-09-23T20:53

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Перовский суд Москвы арестовал пенсионера, обвиняемого в убийстве своей бывшей невестки на фоне неприязни из-за развода с его сыном, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Голубеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 21 ноября", - рассказал собеседник агентства.Как ранее сообщала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, тело женщины с огнестрельными ранениями головы нашли в подъезде дома на востоке Москвы. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый бывший свекор был задержан, у него изъяли орудие преступления.По данным следствия, 66-летний мужчина вечером 21 сентября пришел в квартиру дома по улице 2-й Владимирской в Москве, где стал ждать бывшую невестку. Женщина, увидев бывшего свекра, испугалась и выбежала в подъезд жилого дома. Голубев догнал её в холле подъезда и несколько раз выстрелил. Женщина скончалась на месте.Подчеркивается, что на допросе пенсионер полностью признал свою вину, пояснив, что "у него были неприязненные отношения к бывшей невестке на почве бракоразводного процесса с его сыном".

https://ria.ru/20201130/kuban-1587013323.html

https://ria.ru/20210611/pensioner-1736611369.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия