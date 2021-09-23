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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210923/stantsiya-1751477492.html
Станцию "Апрелевка" на МЦД открыли в Подмосковье
Станцию "Апрелевка" на МЦД открыли в Подмосковье - РИА Новости, 23.09.2021
Станцию "Апрелевка" на МЦД открыли в Подмосковье
Станцию "Апрелевка" на МЦД открыли в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев Live". РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:50
2021-09-23T15:50
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Станцию "Апрелевка" на МЦД открыли в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев Live"."МЦД, работающие в Подмосковье уже почти два года, сделали дорогу на работу и домой удобной, быстрой и выгодной. Две новые линии - МЦД-3 и МЦД-4 откроются в 2023 году, но подготовка идёт уже сейчас. Так, после реконструкции открылась ж/д станция "Апрелевка", которая станет конечной точкой МЦД-4. Благодаря поддержке президента, станция обрела вторую жизнь и готова к растущему потоку пассажиров",-говорится в сообщении.
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общество, московская область (подмосковье)
15:50 23.09.2021
 

Станцию "Апрелевка" на МЦД открыли в Подмосковье

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыПосле реконструкции открылась станция Апрелевка будущего МЦД-4
После реконструкции открылась станция Апрелевка будущего МЦД-4 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Станцию "Апрелевка" на МЦД открыли в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев Live".
"МЦД, работающие в Подмосковье уже почти два года, сделали дорогу на работу и домой удобной, быстрой и выгодной. Две новые линии - МЦД-3 и МЦД-4 откроются в 2023 году, но подготовка идёт уже сейчас. Так, после реконструкции открылась ж/д станция "Апрелевка", которая станет конечной точкой МЦД-4. Благодаря поддержке президента, станция обрела вторую жизнь и готова к растущему потоку пассажиров",-говорится в сообщении.
Открытие путепровода через Ярославское направление железной дороги открыли в городском округе Мытищи Московской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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