https://ria.ru/20210923/stantsiya-1751477492.html
Станцию "Апрелевка" на МЦД открыли в Подмосковье
Станцию "Апрелевка" на МЦД открыли в Подмосковье - РИА Новости, 23.09.2021
Станцию "Апрелевка" на МЦД открыли в Подмосковье
Станцию "Апрелевка" на МЦД открыли в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев Live". РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:50
2021-09-23T15:50
2021-09-23T15:50
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Станцию "Апрелевка" на МЦД открыли в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев Live"."МЦД, работающие в Подмосковье уже почти два года, сделали дорогу на работу и домой удобной, быстрой и выгодной. Две новые линии - МЦД-3 и МЦД-4 откроются в 2023 году, но подготовка идёт уже сейчас. Так, после реконструкции открылась ж/д станция "Апрелевка", которая станет конечной точкой МЦД-4. Благодаря поддержке президента, станция обрела вторую жизнь и готова к растущему потоку пассажиров",-говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210922/puteprovod-1751293423.html
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