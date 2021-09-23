https://ria.ru/20210923/skinkhedy-1751451865.html
В Красноярске задержали группировку скинхедов
В Красноярске задержали группировку скинхедов - РИА Новости, 23.09.2021
В Красноярске задержали группировку скинхедов
Силовики задержали в Красноярске группировку скинхедов, возбуждены уголовные дела, сообщил региональный главк СК. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:34
2021-09-23T13:34
2021-09-23T14:22
происшествия
красноярск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Силовики задержали в Красноярске группировку скинхедов, возбуждены уголовные дела, сообщил региональный главк СК.Группа включала десять человек в возрасте от 18 до 23 лет."С особой ненавистью по идеологическим мотивам представители экстремистского сообщества расправлялись с последователями идеологии антифашизма", — добавил собеседник агентства.По словам источника, в некоторых случаях националисты использовали аэрозольные пистолеты "Удар", стреляющие "сигналом охотника", и холодное оружие. Региональный главк СК подтвердил, что от действий скинхедов пострадали как минимум три человека. По данным следствия, 19-летний житель Красноярска, "движимый идеями экстремистской направленности, с целью подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности на территории города" организовал сообщество скинхедов, в состав которого вошли еще пятеро молодых людей и иные неустановленные лица. Все они действовали согласно отведенным организатором ролям и установленным в группе правилам.Все они задержаны. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты ножи, биты, литература и символика экстремистской направленности. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения."Возбуждено уголовное дело в отношении шестерых жителей города Красноярска в возрасте от 18 до 22 лет. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.1 УК России ("Создание экстремистского сообщества для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности и руководство таким экстремистским сообществом"), частью 2 статьи 282.1 УК России ("Участие в экстремистском сообществе"). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю", — заключили в СК.
https://rsport.ria.ru/20201027/ismailov-1581642225.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
13:34 23.09.2021 (обновлено: 14:22 23.09.2021)
В Красноярске задержали группировку скинхедов
Группировку скинхедов, нападавшую на бездомных и неформалов, задержали в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости.
Силовики задержали в Красноярске
группировку скинхедов, возбуждены уголовные дела, сообщил региональный главк СК
.
"Жертвами националистов стали лица без определенного места жительства, неформальная молодежь города и выходцы из Средней Азии", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Группа включала десять человек в возрасте от 18 до 23 лет.
"С особой ненавистью по идеологическим мотивам представители экстремистского сообщества расправлялись с последователями идеологии антифашизма", — добавил собеседник агентства.
По словам источника, в некоторых случаях националисты использовали аэрозольные пистолеты "Удар", стреляющие "сигналом охотника", и холодное оружие.
Региональный главк СК подтвердил, что от действий скинхедов пострадали как минимум три человека.
По данным следствия, 19-летний житель Красноярска, "движимый идеями экстремистской направленности, с целью подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности на территории города" организовал сообщество скинхедов, в состав которого вошли еще пятеро молодых людей и иные неустановленные лица. Все они действовали согласно отведенным организатором ролям и установленным в группе правилам.
"Организатор и участники (сообщества) в июне и июле 2021 года, действуя по мотивам идеологической ненависти, высказывая оскорбления по признаку социальной принадлежности, причинили побои 16-летнему и 18-летнему жителям города Красноярска. В августе 2021 года подозреваемые, высказывая в адрес 17-летнего юноши оскорбления по признаку национальной принадлежности, используя сигнальный пистолет в качестве оружия, нанесли ему руками и ногами телесные повреждения", — говорится в сообщении.
Все они задержаны. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты ножи, биты, литература и символика экстремистской направленности. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.
"Возбуждено уголовное дело в отношении шестерых жителей города Красноярска в возрасте от 18 до 22 лет. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.1 УК России ("Создание экстремистского сообщества для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности и руководство таким экстремистским сообществом"), частью 2 статьи 282.1 УК России ("Участие в экстремистском сообществе"). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю", — заключили в СК.