https://ria.ru/20210923/skinkhedy-1751451865.html

В Красноярске задержали группировку скинхедов

В Красноярске задержали группировку скинхедов - РИА Новости, 23.09.2021

В Красноярске задержали группировку скинхедов

Силовики задержали в Красноярске группировку скинхедов, возбуждены уголовные дела, сообщил региональный главк СК. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:34

2021-09-23T13:34

2021-09-23T14:22

происшествия

красноярск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Силовики задержали в Красноярске группировку скинхедов, возбуждены уголовные дела, сообщил региональный главк СК.Группа включала десять человек в возрасте от 18 до 23 лет."С особой ненавистью по идеологическим мотивам представители экстремистского сообщества расправлялись с последователями идеологии антифашизма", — добавил собеседник агентства.По словам источника, в некоторых случаях националисты использовали аэрозольные пистолеты "Удар", стреляющие "сигналом охотника", и холодное оружие. Региональный главк СК подтвердил, что от действий скинхедов пострадали как минимум три человека. По данным следствия, 19-летний житель Красноярска, "движимый идеями экстремистской направленности, с целью подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности на территории города" организовал сообщество скинхедов, в состав которого вошли еще пятеро молодых людей и иные неустановленные лица. Все они действовали согласно отведенным организатором ролям и установленным в группе правилам.Все они задержаны. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты ножи, биты, литература и символика экстремистской направленности. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения."Возбуждено уголовное дело в отношении шестерых жителей города Красноярска в возрасте от 18 до 22 лет. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.1 УК России ("Создание экстремистского сообщества для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности и руководство таким экстремистским сообществом"), частью 2 статьи 282.1 УК России ("Участие в экстремистском сообществе"). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю", — заключили в СК.

https://rsport.ria.ru/20201027/ismailov-1581642225.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)