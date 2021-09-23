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https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751441854.html
В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США - РИА Новости, 23.09.2021
В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
Идеи конгрессменов США о новых санкциях против россиян - это внутрипарламентские упражнения, для их формализации надо пройти долгий путь, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:40
2021-09-23T12:49
сша
в мире
сергей собянин
михаил мишустин
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Идеи конгрессменов США о новых санкциях против россиян - это внутрипарламентские упражнения, для их формализации надо пройти долгий путь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.По словам спикера Кремля, рано или поздно, по мере продвижения таких документов, они все-таки доходят до тех, кто совмещает нелюбовь к России с экспертными знаниями. "Поэтому пока, думаем, рано такие проекты комментировать", - заключил он.
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сша, в мире, сергей собянин, михаил мишустин, михаил мурашко, россия
Материал дополняется
12:40 23.09.2021 (обновлено: 12:49 23.09.2021)
 
В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США

Песков: идеи о новых санкциях против России — внутрипарламентские упражнения конгрессменов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Идеи конгрессменов США о новых санкциях против россиян - это внутрипарламентские упражнения, для их формализации надо пройти долгий путь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.
"Во-первых, это такие внутрипарламентские упражнения, для того, чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь. То, что в конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну – это не секрет ни для кого", - сказал Песков журналистам.
По словам спикера Кремля, рано или поздно, по мере продвижения таких документов, они все-таки доходят до тех, кто совмещает нелюбовь к России с экспертными знаниями. "Поэтому пока, думаем, рано такие проекты комментировать", - заключил он.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
10:31
В Госдуме прокомментировали подготовку в США новых санкций против России
 
СШАВ миреСергей СобянинМихаил МишустинМихаил МурашкоРоссия
 
 
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