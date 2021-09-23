https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751441854.html

В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США

В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США - РИА Новости, 23.09.2021

В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США

Идеи конгрессменов США о новых санкциях против россиян - это внутрипарламентские упражнения, для их формализации надо пройти долгий путь, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:40

2021-09-23T12:40

2021-09-23T12:49

сша

в мире

сергей собянин

михаил мишустин

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Идеи конгрессменов США о новых санкциях против россиян - это внутрипарламентские упражнения, для их формализации надо пройти долгий путь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.По словам спикера Кремля, рано или поздно, по мере продвижения таких документов, они все-таки доходят до тех, кто совмещает нелюбовь к России с экспертными знаниями. "Поэтому пока, думаем, рано такие проекты комментировать", - заключил он.

https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751415373.html

сша

россия

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сша, в мире, сергей собянин, михаил мишустин, михаил мурашко, россия