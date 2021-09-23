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12:40 23.09.2021 (обновлено: 12:49 23.09.2021)
В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
Песков: идеи о новых санкциях против России — внутрипарламентские упражнения конгрессменов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Идеи конгрессменов США о новых санкциях против россиян - это внутрипарламентские упражнения, для их формализации надо пройти долгий путь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.
"Во-первых, это такие внутрипарламентские упражнения, для того, чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь. То, что в конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну – это не секрет ни для кого", - сказал Песков журналистам.
По словам спикера Кремля, рано или поздно, по мере продвижения таких документов, они все-таки доходят до тех, кто совмещает нелюбовь к России с экспертными знаниями. "Поэтому пока, думаем, рано такие проекты комментировать", - заключил он.