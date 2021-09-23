https://ria.ru/20210923/samolet-1751457088.html
Следователи начали работу на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае
Следователи начали работу на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 23.09.2021
Следователи начали работу на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае
Следственная группа Восточного межрегионального управления на транспорте СК России добралась к месту крушения самолета Ан-26 и начала работу, сообщили РИА... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:12
2021-09-23T14:12
2021-09-23T14:12
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
ан-26
россия
крушение ан-26 под хабаровском
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ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Следственная группа Восточного межрегионального управления на транспорте СК России добралась к месту крушения самолета Ан-26 и начала работу, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее СК сообщал, что обломки Ан-26 нашли на вершине хребта Большехехцирского заповедника. Минздрав и МЧС заявили, что в катастрофе никто не выжил."На место крушения самолета Ан-26 прибыла следственная группа, которая приступила к осмотру места происшествия. Кроме того, следователями следственной группы допрошены диспетчеры, которые контролировали полет самолета Ан-26, допрошен руководитель полета, проведена выемка переговоров диспетчеров и членов экипажа, проходивших во время полета", - сообщает ведомство.Также следователи истребовали из управления Ространснадзора "документы в отношении компании, самолета и членов экипажа об авиационных происшествиях и привлечении их к административной ответственности".Самолет, принадлежащий ЗАО "Летные проверки и системы" (Москва), пропал с радаров на высоте 600 метров вечером 22 сентября. Он выполнял облет с целью проверки средств курсо-глиссадных систем – наиболее распространенных в авиации радионавигационных систем захода на посадку по приборам кабины пилота. На борту было шесть человек.
https://ria.ru/20210923/samolet-1751398416.html
https://ria.ru/20210922/avarii-1751309400.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), следственный комитет россии (ск рф), ан-26, россия, крушение ан-26 под хабаровском
Следователи начали работу на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае
Следственная группа начала работу на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае