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Электронные рецепты ввели для льготников в Подмосковье
Электронные рецепты ввели для льготников в Подмосковье - РИА Новости, 23.09.2021
Электронные рецепты ввели для льготников в Подмосковье
Более 200 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформили в больницах Подмосковья за полмесяца работы новой системы, сообщает пресс-служба минздрава... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:48
2021-09-23T15:48
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 200 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформили в больницах Подмосковья за полмесяца работы новой системы, сообщает пресс-служба минздрава региона.По данным ведомства, получить лекарство можно в аптеках государственной аптечной сети "Мособлмедсервис". Для этого пациенту достаточно назвать свое имя и дату рождения, или номер полиса ОМС, или СНИЛС. При этом по желанию пациента всё равно можно будет оформить бумажную версию рецепта.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
15:48 23.09.2021
 

Электронные рецепты ввели для льготников в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВитрина с лекарствами в аптеке
Витрина с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 200 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформили в больницах Подмосковья за полмесяца работы новой системы, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"В сентябре в медицинских организациях Подмосковья начала действовать новая электронная услуга по выписке электронного рецепта на льготные лекарственные препараты. За первые две недели врачи оформили более 200 тысяч электронных рецептов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, получить лекарство можно в аптеках государственной аптечной сети "Мособлмедсервис". Для этого пациенту достаточно назвать свое имя и дату рождения, или номер полиса ОМС, или СНИЛС. При этом по желанию пациента всё равно можно будет оформить бумажную версию рецепта.
"Электронный рецепт - это прежде всего удобно. Его невозможно потерять или испортить. Кроме того, оформление занимает меньше минуты. На приеме врач в информационной системе оформит электронный рецепт, а аптечный пункт просто выдаст препарат. Информация обо всех выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг", - приводит пресс-служба ведомства слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
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