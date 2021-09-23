https://ria.ru/20210923/retsepty-1751477142.html

Электронные рецепты ввели для льготников в Подмосковье

Электронные рецепты ввели для льготников в Подмосковье - РИА Новости, 23.09.2021

Электронные рецепты ввели для льготников в Подмосковье

Более 200 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформили в больницах Подмосковья за полмесяца работы новой системы, сообщает пресс-служба минздрава... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:48

2021-09-23T15:48

2021-09-23T15:48

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 200 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформили в больницах Подмосковья за полмесяца работы новой системы, сообщает пресс-служба минздрава региона.По данным ведомства, получить лекарство можно в аптеках государственной аптечной сети "Мособлмедсервис". Для этого пациенту достаточно назвать свое имя и дату рождения, или номер полиса ОМС, или СНИЛС. При этом по желанию пациента всё равно можно будет оформить бумажную версию рецепта.

https://ria.ru/20210809/mashiny-1745083382.html

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2021

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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество