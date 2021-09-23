Электронные рецепты ввели для льготников в Подмосковье
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 200 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформили в больницах Подмосковья за полмесяца работы новой системы, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"В сентябре в медицинских организациях Подмосковья начала действовать новая электронная услуга по выписке электронного рецепта на льготные лекарственные препараты. За первые две недели врачи оформили более 200 тысяч электронных рецептов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, получить лекарство можно в аптеках государственной аптечной сети "Мособлмедсервис". Для этого пациенту достаточно назвать свое имя и дату рождения, или номер полиса ОМС, или СНИЛС. При этом по желанию пациента всё равно можно будет оформить бумажную версию рецепта.
"Электронный рецепт - это прежде всего удобно. Его невозможно потерять или испортить. Кроме того, оформление занимает меньше минуты. На приеме врач в информационной системе оформит электронный рецепт, а аптечный пункт просто выдаст препарат. Информация обо всех выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг", - приводит пресс-служба ведомства слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.