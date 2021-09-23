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Лавров передал президенту Боливии привет от Путина
Лавров передал президенту Боливии привет от Путина - РИА Новости, 23.09.2021
Лавров передал президенту Боливии привет от Путина
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Боливии Луисом Арсе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке передал ему самые лучшие пожелания от... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:29
2021-09-23T18:45
в мире
сша
оон
боливия
нью-йорк (город)
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Боливии Луисом Арсе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке передал ему самые лучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина."Передаю вам наилучшие пожелания от президента Путина", - сказал российский министр в начале встречи. "И ему (передайте)", - ответил Арсе.Лавров добавил: "Он знает, что скоро у вас день рождения. Он надеется, что вы как следует отметите его".Далее встреча продолжилась в закрытом для прессы режиме.
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в мире, сша, оон, боливия, нью-йорк (город), владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, луис арсе, россия
17:29 23.09.2021 (обновлено: 18:45 23.09.2021)
 
Лавров передал президенту Боливии привет от Путина

Глава МИД Лавров передал президенту Боливии Арсе привет от Путина

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Боливии Луис Арсе во время встречи на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Боливии Луис Арсе во время встречи на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Боливии Луисом Арсе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке передал ему самые лучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина.
"Передаю вам наилучшие пожелания от президента Путина", - сказал российский министр в начале встречи. "И ему (передайте)", - ответил Арсе.
Лавров добавил: "Он знает, что скоро у вас день рождения. Он надеется, что вы как следует отметите его".
Далее встреча продолжилась в закрытом для прессы режиме.
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В миреСШАООНБоливияНью-Йорк (город)Владимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНЛуис АрсеРоссия
 
 
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