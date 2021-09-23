https://ria.ru/20210923/predlozhenie-1751394919.html

Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации

Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации - РИА Новости, 23.09.2021

Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в твердой форме вновь привлек внимание к предложениям России по... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T03:14

2021-09-23T03:14

2021-09-23T11:08

в мире

йенс столтенберг

нато

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в твердой форме вновь привлек внимание к предложениям России по снижению напряженности в отношениях с альянсом, говорится в сообщении МИД России.Встреча Лаврова и Столтенберга прошла на полях недели высокого уровня 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке."Обсуждено текущее состояние отношений Россия-НАТО. С российской стороны в твердой форме внимание было вновь привлечено к нашим конкретным предложениям по деэскалации и снижению напряженности вдоль линии соприкосновения", - говорится в сообщении МИД.

https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751391559.html

россия

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2021

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в мире, йенс столтенберг, нато, сергей лавров, россия