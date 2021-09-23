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В Подмосковье ликвидировали открытое горение на пожаре в ангаре

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на пожаре в ангаре - РИА Новости, 23.09.2021

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на пожаре в ангаре

Открытое горение ликвидировано на пожаре в подмосковном ангаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T06:43

2021-09-23T06:43

2021-09-23T06:43

происшествия

черноголовка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в подмосковном ангаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Нежилой металлический ангар загорелся в ночь на четверг в городском округе Черноголовка, была угроза перехода огня на офисное здание рядом. В МЧС сообщали, что площадь пожара составляет 3000 квадратных метров."В 6.05 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

черноголовка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, черноголовка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)