Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В России
https://ria.ru/20210923/pensiya-1751363618.html
"Не засчитывают стаж": почему переселенцев из СНГ оставляют без выплат
"Не засчитывают стаж": почему переселенцев из СНГ оставляют без выплат - РИА Новости, 23.09.2021
"Не засчитывают стаж": почему переселенцев из СНГ оставляют без выплат
Бывшие жители СНГ, получившие российское гражданство, жалуются, что Пенсионный фонд России (ПФР) не учитывает советский трудовой стаж при расчете пенсии. В... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T08:00
2021-09-23T08:10
в россии
общество
республика крым
узбекистан
самарканд
снг
пенсионный фонд рф
наталья поклонская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601709287_0:0:3434:1932_1920x0_80_0_0_59f79b58d303d8149c4c6ba7c07442fe.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Бывшие жители СНГ, получившие российское гражданство, жалуются, что Пенсионный фонд России (ПФР) не учитывает советский трудовой стаж при расчете пенсии. В результате многие получают выплаты даже меньше прожиточного минимума. РИА Новости разбиралось в ситуации.Потерянные годыЗухра Камалова переехала в Москву из Самарканда в 2004-м. За ее плечами тогда было больше тридцати лет трудового стажа. На первое место устроилась в 17, была няней в детском саду, потом долгое время — поваром в нескольких организациях. В общей сложности проработала 20 лет при СССР и 13 — в независимом Узбекистане.В начале нулевых знакомые пригласили поваром в Москву на более высокую зарплату. Камалова согласилась и вскоре получила российское гражданство.Однако, выйдя на пенсию, оказалась в сложной финансовой ситуации. По ее словам, ПФР не учел 18 лет стажа — период с 1985 по 2003 год, когда она еще в Узбекистане была поваром в Каттакурганском кожвендиспансере.В результате пенсия составила 7300 рублей. "В стаж включили не все — говорят, на основании моей трудовой книжки. Хотя там записаны все годы работы", — рассказывает Камалова. В 2018-м прибавили еще тысячу за счет компенсированной инфляции. Перерасчета она так и не добилась.Все тянется уже одиннадцать лет — много раз обивала пороги в поисках правды, но все бесполезно. Кроме того, за эти годы ей дали только одну путевку в санаторий от ПФР. Хотя по закону как инвалид III группы она имеет право на ежегодное лечение.Камалова написала в аппарат президента. Оттуда жалобу направили в Пенсионный фонд.Пятьсот рублей за депортациюО похожей проблеме РИА Новости рассказала Рифика Лапа. Она тоже переехала в Россию из Самарканда — в 2015-м. Трудовой стаж в Узбекистане — 21 год.Кроме того, ей полагается доплата как реабилитированной: ее семью вместе с другими крымскими татарами депортировали в Среднюю Азию еще в сороковые. По закону за это должны прибавить 18 лет страхового стажа. Тогда суммарный стаж Лапы составит тридцать девять лет.Однако в симферопольском отделении ПФР посчитали, что за "виртуальные" восемнадцать лет положено всего 500 рублей в месяц. Более того, три года назад ей снизили пенсию с 8500 до 7400 рублей — якобы на том основании, что "нет справок с места работы". Хотя в трудовой книжке все записи есть.С учетом всех пенсионных изменений и инфляции Лапа сейчас получает 8900 рублей. В Крыму это ниже прожиточного минимума.Пенсионерка обращалась к уполномоченному по правам человека в республике, но оттуда ее письмо перенаправили в ПФР. В июле в Симферополь на встречу с жителями города приезжала депутат ГД и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Ее помощники обещали рассмотреть вопрос с пенсией Лапы до октября. Но пока ситуация не изменилась.РИА Новости обратилось за разъяснением в ПФР, но на момент публикации ответа не поступило.Концов не найтиИзвестны случаи, когда пенсионерам удавалось отстоять свои права. Например, Светлана Кузнецова, переселенка из Узбекистана, подала в суд на липецкое отделение ПФР. Организация отказалась засчитывать ей 20-летний трудовой стаж.Светлана обратилась к юристам, они помогли составить иск. Кузнецова выиграла суд и стала получать пенсию. Кроме того, ей выдали 100 тысяч рублей единовременно в качестве компенсации.Однако эта история скорее исключение. Чаще всего у пенсионеров нет денег на юридическую помощь, а суды отказывают в удовлетворении таких исковых жалоб.Причины, по словам юристов, разнообразные. Доходит до абсурда: изменение названия профессиональной специализации, отсутствие расшифровки подписи кадровика и так далее.Есть и другие подводные камни. Например, ПФР для проверки пишет запросы в организации стран СНГ, где человек работал. Но многие из них давно закрылись, сменили название или просто выбросили старые бумажные архивы.До и послеКак пояснила ведущий юрист ГК "ЕЮС" Оксана Красовская, возмущение пенсионеров вполне обосновано. Существует соглашение стран — участников СНГ от 13 марта 1992 года, которое регулирует пенсионное обеспечение граждан, переехавших из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины.Согласно документу, при расчете пенсии учитывают трудовой стаж, приобретенный на территории бывшего СССР до его распада, а также после этой даты на территории государств — участников соглашения до первого января 2002 года.После 2002-го на территории России учитывают не трудовой, а страховой стаж, полученный в СНГ."Для его подтверждения нужны документы об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение либо на социальное страхование. Таким образом, стаж после 2002 года зачтут, если есть необходимое заключение компетентных органов страны, откуда переселился иностранный гражданин", — поясняет эксперт.Бюрократические издержкиПо словам юристов, при расчете пенсии переселенца размер заработка определяют, исходя из официально установленного валютного курса к моменту назначения выплат.На ситуацию с пенсионерами-переселенцами обратил внимание член президентского Совета по правам человека Александр Брод. По его мнению, "не изжиты многие бюрократические проблемы", связанные не только с пенсиями, но и, например, с подтверждением трудового стажа, вредных условий труда, медицинских дипломов.Брод считает, что именно это приводит к уменьшению потока граждан, возвращающихся в страну в рамках госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.Так, по данным МИД, в 2020 году в Россию вернулось всего около 25 тысяч человек — вдвое меньше, чем в 2019-м.
https://ria.ru/20210509/veteran-1731483226.html
https://ria.ru/20210922/posobie-1751205907.html
республика крым
узбекистан
самарканд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601709287_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b0e1b711675e72a9781abba251b3e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, республика крым, узбекистан, самарканд, снг, пенсионный фонд рф, наталья поклонская, россия
08:00 23.09.2021 (обновлено: 08:10 23.09.2021)
 

"Не засчитывают стаж": почему переселенцев из СНГ оставляют без выплат

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в пенсионном фонде в Москве
Женщина в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Бывшие жители СНГ, получившие российское гражданство, жалуются, что Пенсионный фонд России (ПФР) не учитывает советский трудовой стаж при расчете пенсии. В результате многие получают выплаты даже меньше прожиточного минимума. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Потерянные годы

Зухра Камалова переехала в Москву из Самарканда в 2004-м. За ее плечами тогда было больше тридцати лет трудового стажа. На первое место устроилась в 17, была няней в детском саду, потом долгое время — поваром в нескольких организациях. В общей сложности проработала 20 лет при СССР и 13 — в независимом Узбекистане.
В начале нулевых знакомые пригласили поваром в Москву на более высокую зарплату. Камалова согласилась и вскоре получила российское гражданство.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в отделении Пенсионного фонда в Москве
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Информационный стенд в отделении Пенсионного фонда в Москве
Однако, выйдя на пенсию, оказалась в сложной финансовой ситуации. По ее словам, ПФР не учел 18 лет стажа — период с 1985 по 2003 год, когда она еще в Узбекистане была поваром в Каттакурганском кожвендиспансере.
В результате пенсия составила 7300 рублей. "В стаж включили не все — говорят, на основании моей трудовой книжки. Хотя там записаны все годы работы", — рассказывает Камалова. В 2018-м прибавили еще тысячу за счет компенсированной инфляции. Перерасчета она так и не добилась.

"Сколько бы ни ходила, на меня никто не обращал внимания. Общались грубо. Говорят: скажите спасибо, что и это получаете, — вспоминает Камалова. — В бумажном виде заявлений не принимают, письменных ответов не дают".

Все тянется уже одиннадцать лет — много раз обивала пороги в поисках правды, но все бесполезно. Кроме того, за эти годы ей дали только одну путевку в санаторий от ПФР. Хотя по закону как инвалид III группы она имеет право на ежегодное лечение.

"Думала обратиться в суд. Пошла в юридическую консультацию, там сказали: Пенсионный фонд обманывает, мы добьемся выплат. Но потом назвали стоимость услуг, а у меня таких денег нет, — объясняет Камалова. — Там были другие люди с такой же проблемой — стаж большой, платят копейки. Одна женщина из Таджикистана, вторая — из Киргизии. Им юристы не помогли, люди просили вернуть деньги, но безуспешно".

Камалова написала в аппарат президента. Оттуда жалобу направили в Пенсионный фонд.

Пятьсот рублей за депортацию

О похожей проблеме РИА Новости рассказала Рифика Лапа. Она тоже переехала в Россию из Самарканда — в 2015-м. Трудовой стаж в Узбекистане — 21 год.
Кроме того, ей полагается доплата как реабилитированной: ее семью вместе с другими крымскими татарами депортировали в Среднюю Азию еще в сороковые. По закону за это должны прибавить 18 лет страхового стажа. Тогда суммарный стаж Лапы составит тридцать девять лет.
Роза Васильева - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 08:00
Плата за "Юность": почему судебные приставы штрафуют 96-летнего ветерана
Однако в симферопольском отделении ПФР посчитали, что за "виртуальные" восемнадцать лет положено всего 500 рублей в месяц. Более того, три года назад ей снизили пенсию с 8500 до 7400 рублей — якобы на том основании, что "нет справок с места работы". Хотя в трудовой книжке все записи есть.

"Я обращалась в городскую прокуратуру, — говорит Лапа. — Там постановили, что пенсию мне сократили незаконно, а статус реабилитированной должны учесть. Но в ПФР ничего не поменяли".

С учетом всех пенсионных изменений и инфляции Лапа сейчас получает 8900 рублей. В Крыму это ниже прожиточного минимума.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтделение пенсионного фонда в Симферополе
Отделение пенсионного фонда в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отделение пенсионного фонда в Симферополе
Пенсионерка обращалась к уполномоченному по правам человека в республике, но оттуда ее письмо перенаправили в ПФР. В июле в Симферополь на встречу с жителями города приезжала депутат ГД и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Ее помощники обещали рассмотреть вопрос с пенсией Лапы до октября. Но пока ситуация не изменилась.

"Я по ночам не сплю, жить спокойно не могу. Нас, пенсионеров, добивают. Где закон? Почему в ПФР не читают указы президента о статусе депортированных?" — возмущается Лапа.

РИА Новости обратилось за разъяснением в ПФР, но на момент публикации ответа не поступило.

Концов не найти

Известны случаи, когда пенсионерам удавалось отстоять свои права. Например, Светлана Кузнецова, переселенка из Узбекистана, подала в суд на липецкое отделение ПФР. Организация отказалась засчитывать ей 20-летний трудовой стаж.
Светлана обратилась к юристам, они помогли составить иск. Кузнецова выиграла суд и стала получать пенсию. Кроме того, ей выдали 100 тысяч рублей единовременно в качестве компенсации.
Девочка в инвалидном кресле дома - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 08:00
"Приставы не разбираются": почему у детей-инвалидов забирают деньги
Однако эта история скорее исключение. Чаще всего у пенсионеров нет денег на юридическую помощь, а суды отказывают в удовлетворении таких исковых жалоб.
Причины, по словам юристов, разнообразные. Доходит до абсурда: изменение названия профессиональной специализации, отсутствие расшифровки подписи кадровика и так далее.
Есть и другие подводные камни. Например, ПФР для проверки пишет запросы в организации стран СНГ, где человек работал. Но многие из них давно закрылись, сменили название или просто выбросили старые бумажные архивы.

До и после

Как пояснила ведущий юрист ГК "ЕЮС" Оксана Красовская, возмущение пенсионеров вполне обосновано. Существует соглашение стран — участников СНГ от 13 марта 1992 года, которое регулирует пенсионное обеспечение граждан, переехавших из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины.
Согласно документу, при расчете пенсии учитывают трудовой стаж, приобретенный на территории бывшего СССР до его распада, а также после этой даты на территории государств — участников соглашения до первого января 2002 года.

"То есть, когда гражданин одной из этих стран приезжает в Россию, получает вид на жительство или гражданство, он имеет право на пенсию наравне с российскими гражданами", — говорит Красовская.

После 2002-го на территории России учитывают не трудовой, а страховой стаж, полученный в СНГ.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Пенсионное удостоверение
"Для его подтверждения нужны документы об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение либо на социальное страхование. Таким образом, стаж после 2002 года зачтут, если есть необходимое заключение компетентных органов страны, откуда переселился иностранный гражданин", — поясняет эксперт.

Бюрократические издержки

По словам юристов, при расчете пенсии переселенца размер заработка определяют, исходя из официально установленного валютного курса к моменту назначения выплат.

"Если не учитывают определенные периоды и отказывают в перерасчете, необходимо получить письменный отказ и обратиться в суд, — добавляет Красовская. — Но только при наличии подтверждающих документов. Иначе ничего не получится".

На ситуацию с пенсионерами-переселенцами обратил внимание член президентского Совета по правам человека Александр Брод. По его мнению, "не изжиты многие бюрократические проблемы", связанные не только с пенсиями, но и, например, с подтверждением трудового стажа, вредных условий труда, медицинских дипломов.
Брод считает, что именно это приводит к уменьшению потока граждан, возвращающихся в страну в рамках госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.
Так, по данным МИД, в 2020 году в Россию вернулось всего около 25 тысяч человек — вдвое меньше, чем в 2019-м.
 
В РоссииОбществоРеспублика КрымУзбекистанСамаркандСНГПенсионный фонд РФНаталья ПоклонскаяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36S7 объявила название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
13:07Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
13:06Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
Лента новостейМолния