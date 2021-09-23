https://ria.ru/20210923/pensiya-1751363618.html

"Не засчитывают стаж": почему переселенцев из СНГ оставляют без выплат

"Не засчитывают стаж": почему переселенцев из СНГ оставляют без выплат - РИА Новости, 23.09.2021

"Не засчитывают стаж": почему переселенцев из СНГ оставляют без выплат

Бывшие жители СНГ, получившие российское гражданство, жалуются, что Пенсионный фонд России (ПФР) не учитывает советский трудовой стаж при расчете пенсии. В... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T08:00

2021-09-23T08:00

2021-09-23T08:10

в россии

общество

республика крым

узбекистан

самарканд

снг

пенсионный фонд рф

наталья поклонская

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Бывшие жители СНГ, получившие российское гражданство, жалуются, что Пенсионный фонд России (ПФР) не учитывает советский трудовой стаж при расчете пенсии. В результате многие получают выплаты даже меньше прожиточного минимума. РИА Новости разбиралось в ситуации.Потерянные годыЗухра Камалова переехала в Москву из Самарканда в 2004-м. За ее плечами тогда было больше тридцати лет трудового стажа. На первое место устроилась в 17, была няней в детском саду, потом долгое время — поваром в нескольких организациях. В общей сложности проработала 20 лет при СССР и 13 — в независимом Узбекистане.В начале нулевых знакомые пригласили поваром в Москву на более высокую зарплату. Камалова согласилась и вскоре получила российское гражданство.Однако, выйдя на пенсию, оказалась в сложной финансовой ситуации. По ее словам, ПФР не учел 18 лет стажа — период с 1985 по 2003 год, когда она еще в Узбекистане была поваром в Каттакурганском кожвендиспансере.В результате пенсия составила 7300 рублей. "В стаж включили не все — говорят, на основании моей трудовой книжки. Хотя там записаны все годы работы", — рассказывает Камалова. В 2018-м прибавили еще тысячу за счет компенсированной инфляции. Перерасчета она так и не добилась.Все тянется уже одиннадцать лет — много раз обивала пороги в поисках правды, но все бесполезно. Кроме того, за эти годы ей дали только одну путевку в санаторий от ПФР. Хотя по закону как инвалид III группы она имеет право на ежегодное лечение.Камалова написала в аппарат президента. Оттуда жалобу направили в Пенсионный фонд.Пятьсот рублей за депортациюО похожей проблеме РИА Новости рассказала Рифика Лапа. Она тоже переехала в Россию из Самарканда — в 2015-м. Трудовой стаж в Узбекистане — 21 год.Кроме того, ей полагается доплата как реабилитированной: ее семью вместе с другими крымскими татарами депортировали в Среднюю Азию еще в сороковые. По закону за это должны прибавить 18 лет страхового стажа. Тогда суммарный стаж Лапы составит тридцать девять лет.Однако в симферопольском отделении ПФР посчитали, что за "виртуальные" восемнадцать лет положено всего 500 рублей в месяц. Более того, три года назад ей снизили пенсию с 8500 до 7400 рублей — якобы на том основании, что "нет справок с места работы". Хотя в трудовой книжке все записи есть.С учетом всех пенсионных изменений и инфляции Лапа сейчас получает 8900 рублей. В Крыму это ниже прожиточного минимума.Пенсионерка обращалась к уполномоченному по правам человека в республике, но оттуда ее письмо перенаправили в ПФР. В июле в Симферополь на встречу с жителями города приезжала депутат ГД и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Ее помощники обещали рассмотреть вопрос с пенсией Лапы до октября. Но пока ситуация не изменилась.РИА Новости обратилось за разъяснением в ПФР, но на момент публикации ответа не поступило.Концов не найтиИзвестны случаи, когда пенсионерам удавалось отстоять свои права. Например, Светлана Кузнецова, переселенка из Узбекистана, подала в суд на липецкое отделение ПФР. Организация отказалась засчитывать ей 20-летний трудовой стаж.Светлана обратилась к юристам, они помогли составить иск. Кузнецова выиграла суд и стала получать пенсию. Кроме того, ей выдали 100 тысяч рублей единовременно в качестве компенсации.Однако эта история скорее исключение. Чаще всего у пенсионеров нет денег на юридическую помощь, а суды отказывают в удовлетворении таких исковых жалоб.Причины, по словам юристов, разнообразные. Доходит до абсурда: изменение названия профессиональной специализации, отсутствие расшифровки подписи кадровика и так далее.Есть и другие подводные камни. Например, ПФР для проверки пишет запросы в организации стран СНГ, где человек работал. Но многие из них давно закрылись, сменили название или просто выбросили старые бумажные архивы.До и послеКак пояснила ведущий юрист ГК "ЕЮС" Оксана Красовская, возмущение пенсионеров вполне обосновано. Существует соглашение стран — участников СНГ от 13 марта 1992 года, которое регулирует пенсионное обеспечение граждан, переехавших из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины.Согласно документу, при расчете пенсии учитывают трудовой стаж, приобретенный на территории бывшего СССР до его распада, а также после этой даты на территории государств — участников соглашения до первого января 2002 года.После 2002-го на территории России учитывают не трудовой, а страховой стаж, полученный в СНГ."Для его подтверждения нужны документы об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение либо на социальное страхование. Таким образом, стаж после 2002 года зачтут, если есть необходимое заключение компетентных органов страны, откуда переселился иностранный гражданин", — поясняет эксперт.Бюрократические издержкиПо словам юристов, при расчете пенсии переселенца размер заработка определяют, исходя из официально установленного валютного курса к моменту назначения выплат.На ситуацию с пенсионерами-переселенцами обратил внимание член президентского Совета по правам человека Александр Брод. По его мнению, "не изжиты многие бюрократические проблемы", связанные не только с пенсиями, но и, например, с подтверждением трудового стажа, вредных условий труда, медицинских дипломов.Брод считает, что именно это приводит к уменьшению потока граждан, возвращающихся в страну в рамках госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.Так, по данным МИД, в 2020 году в Россию вернулось всего около 25 тысяч человек — вдвое меньше, чем в 2019-м.

https://ria.ru/20210509/veteran-1731483226.html

https://ria.ru/20210922/posobie-1751205907.html

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самарканд

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, узбекистан, самарканд, снг, пенсионный фонд рф, наталья поклонская, россия