https://ria.ru/20210923/obuchenie-1751489703.html
В ПГНИУ сообщили о временном переходе на дистанционный режим обучения
В ПГНИУ сообщили о временном переходе на дистанционный режим обучения - РИА Новости, 23.09.2021
В ПГНИУ сообщили о временном переходе на дистанционный режим обучения
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где при стрельбе погибли шесть человек, с 27 сентября на неделю перейдет на... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:40
2021-09-23T16:40
2021-09-23T16:56
стрельба в пермском госуниверситете
общество
пермь
пермский государственный университет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750921978_0:109:1156:759_1920x0_80_0_0_11195aed19c2934b5035e44e69c2646d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где при стрельбе погибли шесть человек, с 27 сентября на неделю перейдет на дистанционный режим обучения, сообщает пресс-служба вуза.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, 36 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство"."С понедельника, 27 сентября, студенты всех форм обучения переходят на дистанционный режим обучения", - говорится в сообщении вуза. Отмечается, что удаленный формат продлится почти неделю, до 2 октября.
https://ria.ru/20210921/perm-1751201613.html
пермь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750921978_0:0:1156:867_1920x0_80_0_0_4418d25ccf420e5e1fe4b98723b951b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в пермском госуниверситете, общество, пермь, пермский государственный университет, россия
16:40 23.09.2021 (обновлено: 16:56 23.09.2021)
В ПГНИУ сообщили о временном переходе на дистанционный режим обучения
В ПГНИУ, где произошло ЧП, сообщили о переходе на дистанционное обучение на неделю