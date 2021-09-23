https://ria.ru/20210923/obuchenie-1751489703.html

В ПГНИУ сообщили о временном переходе на дистанционный режим обучения

В ПГНИУ сообщили о временном переходе на дистанционный режим обучения - РИА Новости, 23.09.2021

В ПГНИУ сообщили о временном переходе на дистанционный режим обучения

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где при стрельбе погибли шесть человек, с 27 сентября на неделю перейдет на... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:40

2021-09-23T16:40

2021-09-23T16:56

стрельба в пермском госуниверситете

общество

пермь

пермский государственный университет

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где при стрельбе погибли шесть человек, с 27 сентября на неделю перейдет на дистанционный режим обучения, сообщает пресс-служба вуза.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, 36 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство"."С понедельника, 27 сентября, студенты всех форм обучения переходят на дистанционный режим обучения", - говорится в сообщении вуза. Отмечается, что удаленный формат продлится почти неделю, до 2 октября.

https://ria.ru/20210921/perm-1751201613.html

пермь

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стрельба в пермском госуниверситете, общество, пермь, пермский государственный университет, россия