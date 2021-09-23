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В ПГНИУ сообщили о временном переходе на дистанционный режим обучения
В ПГНИУ сообщили о временном переходе на дистанционный режим обучения - РИА Новости, 23.09.2021
В ПГНИУ сообщили о временном переходе на дистанционный режим обучения
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где при стрельбе погибли шесть человек, с 27 сентября на неделю перейдет на... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:40
2021-09-23T16:56
стрельба в пермском госуниверситете
общество
пермь
пермский государственный университет
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где при стрельбе погибли шесть человек, с 27 сентября на неделю перейдет на дистанционный режим обучения, сообщает пресс-служба вуза.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, 36 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство"."С понедельника, 27 сентября, студенты всех форм обучения переходят на дистанционный режим обучения", - говорится в сообщении вуза. Отмечается, что удаленный формат продлится почти неделю, до 2 октября.
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стрельба в пермском госуниверситете, общество, пермь, пермский государственный университет, россия
16:40 23.09.2021 (обновлено: 16:56 23.09.2021)
 
В ПГНИУ сообщили о временном переходе на дистанционный режим обучения

В ПГНИУ, где произошло ЧП, сообщили о переходе на дистанционное обучение на неделю

© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанкВход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Анатолий Романов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где при стрельбе погибли шесть человек, с 27 сентября на неделю перейдет на дистанционный режим обучения, сообщает пресс-служба вуза.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, 36 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
"С понедельника, 27 сентября, студенты всех форм обучения переходят на дистанционный режим обучения", - говорится в сообщении вуза. Отмечается, что удаленный формат продлится почти неделю, до 2 октября.
Сотрудники правоохранительных органов в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
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Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу, сообщил источник
 
Стрельба в Пермском госуниверситетеОбществоПермьПермский государственный университетРоссия
 
 
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